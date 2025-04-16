«Его тянет на малышей»: Мать Жилиной рассказала, как тренер-педофил тащил её 11-летнюю дочь в номер

Мать фигуристки Вероники Жилиной, тренер Людмила Алферова из академии Плющенко, подтвердила слова своей дочери и охарактеризовала тренера Сергея Розанова как «зло», которое «нацелено на детей». Она отметила, что домогательства со стороны тренера начались, когда юной спортсменке было всего 11 лет, добавив, что сначала ситуации не хотели давать огласку.

«Если бы я сейчас вам написала про Розанова, как он к Нике в 11 лет приставал, вы были бы в шоке. <...> Меня рядом не было, но ребёнок звонил, говорил, что Розанов её тащит в свой номер. Розанов — это зло! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня. Должны все знать!» — написала она в соцсетях.

Адвокат Максим Калинов сообщил «Газете.Ru», что тренеру Розанову грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в домогательствах к 11-летней фигуристке. Юрист считает, что показаний девочки и её матери будет достаточно для обвинительного приговора по статье 132 ч.4 УК РФ. При этом доказать невиновность Розанову будет сложно, и ему могут потребоваться полиграф и другие экспертизы.