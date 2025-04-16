«Приходил с пивом и предлагал массаж»: Фигуристка Жилина обвинила тренера в домогательствах

Российская фигуристка Вероника Жилина обвинили в сексуальных домогательствах своего бывшего тренера Сергея Розанова. Мужчина тренировал девочку в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в 2020 — 2021 годах. Об этом рассказала сама спортсменка в эфире «Матч ТВ».