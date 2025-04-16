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16 апреля, 17:24

«Приходил с пивом и предлагал массаж»: Фигуристка Жилина обвинила тренера в домогательствах

Фигуристка Жилина обвинила тренера Розанова в домогательствах во время сборов

Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Российская фигуристка Вероника Жилина обвинили в сексуальных домогательствах своего бывшего тренера Сергея Розанова. Мужчина тренировал девочку в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в 2020 — 2021 годах. Об этом рассказала сама спортсменка в эфире «Матч ТВ».

«Было в Кисловодске на сборах, Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась, я тогда в номере одна жила. То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — поделилась несовершеннолетняя фигуристка.
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Ранее сообщалось, что фигуристка Вероника Жилина, которая является ученицей Евгения Плющенко, намерена сменить спортивное гражданство. Она будет представлять сборную Азербайджана. Жилина уже становилась победителем Финала Гран-при РФ среди юниоров. Спортсменка мастерски владеет исполнением четверных прыжков.

Татьяна Миссуми
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