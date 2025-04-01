В Хабаровском крае тренер по карате домогался малолетних воспитанниц

В Хабаровском крае разразился скандал, связанный с тренером по карате. Он оказался в центре обвинений в домогательствах к своим ученицам. Как сообщает SHOT, тревожный сигнал в полицию подал отец одной из воспитанниц 33-летнего Валерия К., работающего в школе «Доджо» в Советской Гавани.

Тренер по карате, обвинённый в домогательствах. Фото © Telegram / SHOT

По его словам, на протяжении последних двух лет во время тренировочных сборов в соседнем Приморском крае тренер совершил непристойные действия в отношении двух восьмиклассниц и одной девятиклассницы. В результате этих обвинений Валерий К. был задержан, и против него возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», что может обернуться для него сроком до 12 лет лишения свободы.

Интересно, что в социальных сетях наставника описывают как человека, обладающего уникальной способностью «тонко чувствовать детскую душу» и находить общий язык с любым ребёнком. Однако эти качества теперь приобретают совершенно иной смысл на фоне серьёзных обвинений, которые ставят под сомнение его профессиональную репутацию и моральные устои.