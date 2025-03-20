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20 марта, 10:46

В Москве педофил два месяца насиловал дочь крупного чиновника

Педофил в течение двух месяцев насиловал 14-летнюю дочь крупного чиновника в Москве. Мужчина познакомился со школьницей в интернете и уговорил на встречу, сообщает сайт MK.ru.

По данным журналистов, педофил назначил девочке свидание в её доме. В течение октября и ноября 2024 года преступник склонял жертву к половым актам. Вскоре об этом узнали родители школьницы. Её отец – крупный чиновник, занимавший важную должность в правительстве одного из восточных регионов России.

Во вторник, 18 марта, педофила задержали. Им оказался 26-летний работник алкомагазина в Подмосковье.

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Ранее Life.ru писал, что в Краснодаре подтвердили приговор столичному владельцу винодельни «Легенда Крыма» и бывшему мужу телеведущей Юлии Коваль Михаилу Штырлину. Педофил получил 17 лет строгого режима за изнасилование шести несовершеннолетних девочек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Digital-Photodesign

Николай Рюмин
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