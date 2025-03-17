Заманил собакой: Брянский педофил вышел на волю после 13 лет и снова изнасиловал ребёнка
Педофил-рецидивист получил 16 лет колонии за изнасилование девочки в Краснодаре
В Краснодарском крае суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии особого режима 35-летнему педофилу из Брянской области, в прошлом отсидевшему срок за изнасилование девочки. Мужчина осуждён за повторное совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов региона.
Обвиняемый за повторное совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего получил 16 лет лишения свободы. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
«Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. За повторное совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колониях особого режима, с лишением права заниматься территорией, связанной с работой с детьми на срок 10 лет», — говорится в сообщении.
Дело в том, что в августе 2024 года педофил заманил к себе в комнату маленькую девочку, пообещав показать ей собаку. В итоге обвиняемый надругался над ребёнком и совершил в отношении малышки различные действия сексуального характера. Жертва, как оказалось, была не единственная. В июне 2023 года мужчина вышел из колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление. За изнасилование ребёнка педофил провёл в колонии строгого режима 13 лет.
Теперь осуждённому назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по причине неконтролируемого поведения.
Ранее ещё одного педофила задержали в Санкт-Петербурге, мужчина называл себя Александром Невским. 45-летний маньяк переписывался с девочками в возрасте от восьми до 14 лет. Жертвами маньяка могли стать как минимум 50 детей. В обычной жизни он работал водителем у индивидуального предпринимателя.