«Александра Невского» задержали в Петербурге за растление малолетних
В Петербурге педофила-растлителя, который называл себя Александр Невский
Мужчину 45 лет задержали оперативники угрозыска в Петербурге по делу о растлении малолетних. Об этом сообщает телеканал «Санкт Петербург».
Педофила поймали в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал Санкт-Петербург
Во время обысков у него было изъято десять мобильных телефонов, четыре ноутбука и множество SIM-карт. Оперативники обнаружили переписку с девочками в возрасте от восьми до четырнадцати лет. Существует предположение, что жертвами могли стать как минимум 50 детей. В своих сообщениях в социальных сетях мужчина использовал ник «Александр Невский». В «оффлайне» он работал водителем у индивидуального предпринимателя.
Ранее Life.ru сообщал, что полиция в Уфе разыскивает мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку в общежитии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступник уводит школьницу. По статье 131.2 «Изнасилование несовершеннолетней» ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Уточнялось, что заманить жертву педофил мог под предлогом помощи бабушке.
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