«Александра Невского» задержали в Петербурге за растление малолетних

Во время обысков у него было изъято десять мобильных телефонов, четыре ноутбука и множество SIM-карт. Оперативники обнаружили переписку с девочками в возрасте от восьми до четырнадцати лет. Существует предположение, что жертвами могли стать как минимум 50 детей. В своих сообщениях в социальных сетях мужчина использовал ник «Александр Невский». В «оффлайне» он работал водителем у индивидуального предпринимателя.