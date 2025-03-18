Винодел, семьянин, педофил: Бывшего мужа Юлии Коваль посадили за изнасилование шести девочек

А наворотил этот Штырлин действительно немало дел. В 2021 году он придумал стратегию совращения малолетних в Краснодаре. Он прошёл мимо двух девочек, показательно обронив 5000 рублей. Дети подобрали и вернули ему деньги, после чего он попросил их покараулить, пока он переоденется в кустах. Школьницы встали спиной к нему, пока он раздевался догола. Им он тоже предложил «за компанию» раздеться за 1000 рублей, но услышал отказ. Далее педофил предпринял новую попытку. На этот раз «упавшие» деньги ему не вернули, из-за чего он пригрозил девочкам заявить в полицию, если те в подъезде перед ним не разденутся. В итоге там он их сфотографировал и изнасиловал, а после его задержали.