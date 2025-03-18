Винодел, семьянин, педофил: Бывшего мужа Юлии Коваль посадили за изнасилование шести девочек
Экс-мужа Юлии Коваль Штырлина приговорили к 17 годам за изнасилования девочек
Михаил Штырлин. Обложка © Facebook (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / Михаил Штырлин
Суд в Краснодаре подтвердил приговор московскому владельцу винодельни «Легенда Крыма» и бывшему мужу телеведущей Юлии Коваль Михаилу Штырлину, который получил 17 лет строго режима за изнасилование шести несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
«Мужчина был признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет, с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием основного вида наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации.
Краснодарский суд не стал смягчать приговор 54-летнему бизнесмену-педофилу. Бывшего мужа Юлии Коваль признали виновным в преступлениях, описанных в п. »б» ч. 4 ст.132 УК РФ (2 эпизода) — это насильственные действия сексуального характера. И ч. 2 ст. 135 УК РФ — развратные действия.
А наворотил этот Штырлин действительно немало дел. В 2021 году он придумал стратегию совращения малолетних в Краснодаре. Он прошёл мимо двух девочек, показательно обронив 5000 рублей. Дети подобрали и вернули ему деньги, после чего он попросил их покараулить, пока он переоденется в кустах. Школьницы встали спиной к нему, пока он раздевался догола. Им он тоже предложил «за компанию» раздеться за 1000 рублей, но услышал отказ. Далее педофил предпринял новую попытку. На этот раз «упавшие» деньги ему не вернули, из-за чего он пригрозил девочкам заявить в полицию, если те в подъезде перед ним не разденутся. В итоге там он их сфотографировал и изнасиловал, а после его задержали.
Бывшая жена Штырлина – блогер и телеведущая Юлия Коваль. Она воспитывает от винодела сына. Пара познакомилась в Симферополе и начала встречаться, несмотря на разницу в возрасте в 19 лет. В 2023 году журналистка объявила о разрыве.