Физрука из Подмосковья обвинили в изнасиловании 10-летней ученицы

Учителя физкультуры в Подмосковной школе обвинили в растлении 10-летней школьницы. Родители других детей создали петицию, чтобы защитить мужчину. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

По данным матери школьницы, тренер по волейболу закрыл ребёнка в спортивном зале и надругался над ней. Инцидент произошёл 15 января в Останкинской средней школе в Дмитрове. Придя домой, девочка рассказала всё родителям. Вскоре преподавателя задержали.

Родители других детей отказывались верить в обвинение. Они заявляют, что задержанный уважаемый, добрый и глубоко верующий человек, а мать девочки просто всё придумывает. Теперь они собирают подписи.