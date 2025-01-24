Физрука из Подмосковья обвинили в изнасиловании 10-летней ученицы
В Подмосковье физрука обвинили в педофилии, другие родители его защищают
Учителя физкультуры в Подмосковной школе обвинили в растлении 10-летней школьницы. Родители других детей создали петицию, чтобы защитить мужчину. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
По данным матери школьницы, тренер по волейболу закрыл ребёнка в спортивном зале и надругался над ней. Инцидент произошёл 15 января в Останкинской средней школе в Дмитрове. Придя домой, девочка рассказала всё родителям. Вскоре преподавателя задержали.
Родители других детей отказывались верить в обвинение. Они заявляют, что задержанный уважаемый, добрый и глубоко верующий человек, а мать девочки просто всё придумывает. Теперь они собирают подписи.
А в ноябре 2024 года учитель физкультуры в одном из ведущих колледжей Москвы был обвинён в систематическом изнасиловании 16-летнего студента с шизофренией. После задержания насильник во всём сознался, в его отношении возбуждено уголовное дело. Физруку грозит 10 лет тюремного заключения.
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