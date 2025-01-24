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24 января, 09:53

Физрука из Подмосковья обвинили в изнасиловании 10-летней ученицы

В Подмосковье физрука обвинили в педофилии, другие родители его защищают

Учителя физкультуры в Подмосковной школе обвинили в растлении 10-летней школьницы. Родители других детей создали петицию, чтобы защитить мужчину. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

По данным матери школьницы, тренер по волейболу закрыл ребёнка в спортивном зале и надругался над ней. Инцидент произошёл 15 января в Останкинской средней школе в Дмитрове. Придя домой, девочка рассказала всё родителям. Вскоре преподавателя задержали.

Родители других детей отказывались верить в обвинение. Они заявляют, что задержанный уважаемый, добрый и глубоко верующий человек, а мать девочки просто всё придумывает. Теперь они собирают подписи.

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А в ноябре 2024 года учитель физкультуры в одном из ведущих колледжей Москвы был обвинён в систематическом изнасиловании 16-летнего студента с шизофренией. После задержания насильник во всём сознался, в его отношении возбуждено уголовное дело. Физруку грозит 10 лет тюремного заключения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Николай Рюмин
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