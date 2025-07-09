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9 июля, 13:54

Росавиация подтвердила, что аэропорт Геленджика готовится возобновить работу

Обложка © Пресс-служба аэропорта Геленджик

Обложка © Пресс-служба аэропорта Геленджик

Аэропорт Геленджика действительно готовится к открытию после долгого перерыва. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. Авиагавань, закрытая с 2022 года наряду с рядом других аэропортов юга России из-за соображений безопасности, вскоре вновь начнёт принимать внутренние рейсы. Билеты поступят в продажу после официального извещения.

Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД подтвердили безопасность выполнения рейсов в Геленджик. Новый пассажирский терминал, построенный в 2021 году, позволил удвоить пропускную способность аэропорта. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей инфраструктуры.

Аэропорт Геленджика открывается после долгого простоя с 2022 года
Аэропорт Геленджика открывается после долгого простоя с 2022 года

Ранее стало известно, что первый рейс из аэропорта Геленджика будет выполнен уже 18 июля. Сообщалось, что все полёты пока что будут совершаться только в светлое время года из соображений безопасности.

Марина Фещенко
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