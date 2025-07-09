Росавиация подтвердила, что аэропорт Геленджика готовится возобновить работу
Обложка © Пресс-служба аэропорта Геленджик
Аэропорт Геленджика действительно готовится к открытию после долгого перерыва. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. Авиагавань, закрытая с 2022 года наряду с рядом других аэропортов юга России из-за соображений безопасности, вскоре вновь начнёт принимать внутренние рейсы. Билеты поступят в продажу после официального извещения.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД подтвердили безопасность выполнения рейсов в Геленджик. Новый пассажирский терминал, построенный в 2021 году, позволил удвоить пропускную способность аэропорта. До конца 2025 года планируется завершить модернизацию всей инфраструктуры.
Ранее стало известно, что первый рейс из аэропорта Геленджика будет выполнен уже 18 июля. Сообщалось, что все полёты пока что будут совершаться только в светлое время года из соображений безопасности.