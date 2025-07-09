Росавиация: Аэропорт Геленджика готов к приёму и отправке самолётов с 10 июля

Принято решение об открытии воздушного пространства над Геленджиком для гражданской авиации, аэропорт будет готов начать приём и отправку судов с 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своём Telegram-канале.

Согласно выпущенному авиационному извещению, аэропорт готов к приёму и отправке пассажирских самолётов в период с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Возобновление регулярных рейсов станет возможным в указанные часы.

Напомним, стало известно, что аэропорт в Геленджике, расположенный в Краснодарском крае, возобновляет свою работу. Ранее уточнялось, что открытие запланировано на 18 июля, когда будет выполнен первый после длительного перерыва рейс. В целях обеспечения безопасности полеты будут осуществляться исключительно в светлое время суток. Стоит отметить, что аэропорт не функционировал с 2022 года.