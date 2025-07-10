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10 июля, 01:00

Строгий дресс-код: Эксперт по этикету назвала главные правила посещения городских пляжей

Эксперт Коломацкая: По пути к пляжу следует придерживаться городского дресс-кода

Пляж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedonenkov Danila

Пляж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fedonenkov Danila

При посещении городских пляжей необходимо соблюдать определённые нормы поведения. Как рассказала в беседе с Life.ru эксперт по этикету Надежда Коломацкая, по пути к пляжу следует придерживаться городского дресс-кода, избегая шлёпанцев, парео, слишком коротких шорт и отсутствия нижнего белья под одеждой.

На самой пляжной территории допустимы определённые вольности. Эксперт пояснила, что можно выбирать как раздельный, так и слитный купальник, а также использовать лёгкие накидки при посещении пляжного бара.

Но помним, как только мы пересекаем границу и выходим с пляжа, то мы одеваемся. И это правило действует в отелях. Когда мы идём на пляж, мы прикрыты, на пляже мы снимаем одежду до купальника. Когда мы возвращаемся, мы накидываем на себя одежду. Поэтому это правило также действует.

Надежда Коломацкая

Эксперт по этикету

Но помним, как только мы пересекаем границу и выходим с пляжа, то мы одеваемся. И это правило действует в отелях. Когда мы идём на пляж, мы прикрыты, на пляже мы снимаем одежду до купальника. Когда мы возвращаемся, мы накидываем на себя одежду. Поэтому это правило также действует.
Но помним, как только мы пересекаем границу и выходим с пляжа, то мы одеваемся. И это правило действует в отелях. Когда мы идём на пляж, мы прикрыты, на пляже мы снимаем одежду до купальника. Когда мы возвращаемся, мы накидываем на себя одежду. Поэтому это правило также действует.
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Коломацкая также обратила внимание, что выбор пляжных аксессуаров зависит от типа пляжа. По её словам, на просторных загородных пляжах допустимы надувные круги и матрасы, тогда как в черте города, особенно рядом с деловыми районами, такие предметы могут выглядеть неуместно.

«Если это такая более загородная история, вы выехали на городской обустроенный пляж, то пространство позволяет. Мы берём и используем дополнительные средства нашего удовольствия на воде», — заключила она.

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Ранее Life.ru сообщал о пригодных для отдыха пляжах на Кубани. Безопасными для купания считаются курорты на побережье от Геленджика до границы с Абхазией, а также участок от Тамани до Ростовской области.

Екатерина Хмелева
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