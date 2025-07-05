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5 июля, 16:56

«Сезонное повышение цен»: Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей

АТОР: В июле отдых за границей обойдётся россиянам на 10-15% дороже, чем в июне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

В июле отдых за границей обойдётся россиянам на 10-15% дороже, чем в июне. По словам главы АТОР Майи Ломидзе, это связано с традиционным летним ростом спроса на зарубежные поездки.

«Есть сезонное повышение цен. В июле они могут вырасти на 10-15%, потому что спрос достаточно высокий», — приводит ТАСС её слова.

Вместе с тем Ломидзе подчеркнула, что укрепление рубля сделало зарубежный отдых более доступным для россиян. Курс доллара снизился с 100 рублей летом 2024 года до 78 рублей на данный момент. Несмотря на это позитивное изменение, проблемы с международными платежами между российскими и иностранными компаниями по-прежнему актуальны, хотя они и не новы.

Названы самые дорогие туристические города России
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Ранее Life.ru сообщал о пригодных для отдыха пляжах на Кубани. Безопасными для купания считаются курорты на побережье от Геленджика до границы с Абхазией, а также участок от Тамани до Ростовской области.

Наталья Демьянова
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