«Сезонное повышение цен»: Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей

В июле отдых за границей обойдётся россиянам на 10-15% дороже, чем в июне. По словам главы АТОР Майи Ломидзе, это связано с традиционным летним ростом спроса на зарубежные поездки.

«Есть сезонное повышение цен. В июле они могут вырасти на 10-15%, потому что спрос достаточно высокий», — приводит ТАСС её слова.

Вместе с тем Ломидзе подчеркнула, что укрепление рубля сделало зарубежный отдых более доступным для россиян. Курс доллара снизился с 100 рублей летом 2024 года до 78 рублей на данный момент. Несмотря на это позитивное изменение, проблемы с международными платежами между российскими и иностранными компаниями по-прежнему актуальны, хотя они и не новы.