Любишь спать в наушниках? Врач раскрыла, что будет от такого отдыха

Отоларингологи бьют тревогу: привычка засыпать в наушниках под ASMR и медитации может обернуться серьёзными проблемами со слухом. Речь идёт не только о снижении чувствительности, но и о развитии наружного отита. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Дело в том, что звуковая волна, концентрированная в небольшом пространстве, негативно воздействует на слуховой нерв, особенно в течение всей ночи — от 7 до 8 часов. Кроме того, наушники провоцируют усиленную выработку ушной серы. При длительном использовании она не только накапливается, но и начинает двигаться вглубь слухового прохода. Наконец, постоянное давление от наушников и подушки может вызывать раздражение кожи в ухе и воспаление — наружный отит.