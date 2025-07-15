Эксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили дроны «Лютый» и «Бобёр» по Воронежу
Эксперт Кнутов: БПЛА «Лютый» и «Бобёр» могли долететь до Воронежа из Украины
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Беспилотные летательные аппараты «Лютый» и «Бобёр», совершившие атаку на Воронеж, вероятно, были запущены с украинской территории. Об этом заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данные модели дронов способны преодолевать значительные расстояния, достигающие тысячи километров.
«Дроны запускаются с территории Украины, потому что и БПЛА «Лютые», и на его основе ещё один тип дронов в состоянии пролететь тысячу километров и более», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.
Исходя из этой дальности полёта, Кнутов предположил, что отправной точкой для атаки на Воронеж могла служить непосредственно Украина. Эксперт также добавил, что беспилотник «Бобёр» обладает сопоставимой дальностью действия, а его боевая нагрузка составляет приблизительно от 50 до 70 килограммов.
Напомним, что армия Украины запустила 12 ударных дронов в Воронежскую область. В ходе атаки ВСУ по Воронежу, по словам губернатора, пострадали 24 человека, согласно сведениям СМИ, за медпомощью обратилось порядка 30 раненых. В частности, годовалому ребёнку порезало ноги осколками. Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже попал на видео. В Госдуме уже заявили, что ВСУ ждёт суровое возмездие за удар по российскому городу.