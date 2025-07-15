Эксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили дроны «Лютый» и «Бобёр» по Воронежу

Беспилотные летательные аппараты «Лютый» и «Бобёр», совершившие атаку на Воронеж, вероятно, были запущены с украинской территории. Об этом заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данные модели дронов способны преодолевать значительные расстояния, достигающие тысячи километров.

«Дроны запускаются с территории Украины, потому что и БПЛА «Лютые», и на его основе ещё один тип дронов в состоянии пролететь тысячу километров и более», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.