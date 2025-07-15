«В плен не брать»: ВСУшников ждёт суровое возмездие за удар по Воронежу
Депутат Колесник: ВС РФ будут истреблять ВСУ ещё жёстче после удара по Воронежу
Солдаты ВСУ с дроном. Обложка © mil.gov.ua
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ударами по жилым домам, в том числе в Воронеже, террористическое государство Украина пытается запугать россиян. Однако в итоге ВС РФ будут истреблять ВСУ ещё жёстче. Стремление посеять страх и смятение среди мирных жителей обернётся для них суровым возмездием.
По словам парламентария, не исключено, что Украина специально провоцирует Россию на ответные удары по жилым домам, однако наша страна не будет атаковать гражданские объекты независимо от усилий противника. А вот живая сила врага будет уничтожена.
«Будет уничтожаться живая сила противника еще в большем количестве. Я думаю, что и в плен могут перестать браться после таких действий. Но именно военных людей», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Напомним, 15 июля ВСУ запустили 12 ударных дронов на Воронеж. Губернатор Александр Гусев сообщил о 16 пострадавших, 13 из которых увезли в больницы. Однако СМИ считают, что раненых было порядка 30. В частности, годовалому ребёнку порезало ноги осколками. Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Воронеже попал на видео.