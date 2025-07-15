«В плен не брать»: ВСУшников ждёт суровое возмездие за удар по Воронежу

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ударами по жилым домам, в том числе в Воронеже, террористическое государство Украина пытается запугать россиян. Однако в итоге ВС РФ будут истреблять ВСУ ещё жёстче. Стремление посеять страх и смятение среди мирных жителей обернётся для них суровым возмездием.

По словам парламентария, не исключено, что Украина специально провоцирует Россию на ответные удары по жилым домам, однако наша страна не будет атаковать гражданские объекты независимо от усилий противника. А вот живая сила врага будет уничтожена.