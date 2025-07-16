Роскошная жизнь и нелепая смерть: Как первая жена Трампа сияла, хотела посадить мужа за решётку и умерла случайно

Дональд Трамп, несмотря на скандальную репутацию, видимо, не пользовался сильным успехом у женщин в юности. Президент США впервые женился поздно, даже по западным меркам, ему было целых 30 лет. Но эта женитьба стала тем самым выбором, который сделал строительного магната из немецкого рода Трампов местной знаменитостью в Нью-Йорке. Если бы не Ивана, не было бы Башни Трампа, например. Рассказываем о первой жене американского президента.

Ивана Трамп — ранние годы

Ивана Трамп в девичестве носила фамилию Зелничкова. Она родилась в Чехословакии. Фото © ТАСС / Максим Блохин

У нашей героини на самом деле чешско-австрийские корни. Ивана Зелничкова родилась 20 февраля 1949 года в статутном городе Злин, в области Моравия, в Чехии. С 1949-го по 1989 год Злин назывался Готвальдов — в честь первого президента-коммуниста. Её отец, Милош Зелничек, работал инженером-электриком, а мать, Мари Францова, была телефонисткой австрийского происхождения. С самого детства Ивана занималась горными лыжами.

А ещё после школы девушка поступила в Карлов университет. Это старейшее высшее учебное заведение Центральной и Восточной Европы, один из первых университетов в мире. Карловым он называется, потому что был основан королём Богемии Карлом IV Люксембургом в 1348 году. Американский Гарвард где-то на 300 лет моложе, а Уорденская школа бизнеса, где учился Трамп, вообще существует только с 1881 года. Понятно, почему карьера Дональда сложилась настолько хорошо, когда рядом была Ивана.

В 1970 году Ивану Зелничкову показывали по телевизору в детской передаче Pan Tau. По её собственным словам, в 1972 году её пригласили в качестве запасной лыжницы на Олимпиаду 1972 года от Чехословакии. Но секретарь Чехословацкого олимпийского комитета Пётр Помезный отрицал это в 1989 году, сказал, девушку нельзя найти в архивах.

Первый брак Иваны Трамп и работа моделью

Ивана Зелничкова впервые вышла замуж не за Трампа, а за австрийского горнолыжного инструктора. Фото © ТАСС / ZUMA

Первый раз Ивана связала себя супружескими обязательствами в 1971 году. Её мужем стал Альфред Винкльмайер, австрийский горнолыжный инструктор. Это позволило ей через год получить австрийское гражданство, чем девушка потом активно пользовалась. Через год, в 1973 году, пара развелась в Лос-Анджелесе. Возможно, из-за её отношений с чешским драматургом Ирджи Штайдлом, но тот погиб в тот же год в автокатастрофе. Тогда Ивана переехала в Канаду, поскольку в Монреале держал лыжный магазин её любовник с 1967 года — Иржи Сыроватка. Всё это время Ивана работала лыжным инструктором и моделью, снималась для магазинов Eaton's и Auckie Sanft. А в 1976 году вновь попала на Олимпиаду: участвовала в рекламной кампании.

Знакомство с Дональдом Трампом

Они познакомились в 1976 году и сначала не понравились друг другу. Дональд Трамп — он такой. Фото © Getty Images / Tom Gates

Дональд Трамп познакомился с Иваной в 1976 году. Девушка вместе с друзьями пришла в бар Maxwell’s Plum в Нью-Йорке, на Манхэттене, в самом элитном районе, на Верхнем Ист-Сайде. Место популярное, все столики заняты, приходится ждать... И тут Трамп предложил девушке помощь. Та ответила с пассивной агрессией, сразу утвердив своё доминирующее положение в будущем браке. «Хорошая новость в том, что мы очень быстро найдём столик. Плохая новость в том, что этот парень будет сидеть с нами», — сказала она друзьям, напрочь игнорируя самолюбие будущего президента США. Он не обиделся, не стал навязываться, просто оплатил счёт и ушёл. Когда Дональд Джонович предложил Иване подвезти её до дома в лимузине, та согласилась, и пара начала встречаться.

На горнолыжном курорте в Аспене ситуация была обратная. Ивана не сказала мужу, что профессионально катается на горных лыжах, и весь первый день наблюдала за его падениями. Потом встала на лыжи сама, и Дональд Трамп всё понял: разозлился, пообещав больше никогда не кататься на этом снаряде по причине стыда, который он в то время ещё чувствовал.

Свадьба и партнёрство в бизнесе. Империя Трампов

Когда тебе 30 лет, можно жениться на девушке, которая сначала тебя «отшила», а потом построить с ней девелоперскую империю. Фото © ТАСС / АР

Уже 7 апреля 1977 года Ивана официально стала носить фамилию «Трамп». Пара обвенчалась в Мраморной коллегиальной церкви Нью-Йорка. Если у вас нет возможности съездить в этот город, а панорамы в Интернете слишком плоские, можете посмотреть на неё в GTA IV: церковь в вымышленном городе Либерти-Сити как раз была вдохновлена Мраморной коллегиальной. Трампам повезло: оба были католиками, поэтому они смогли заключить брак как перед людьми, так и перед Богом.

Позже биографы будут утверждать, что Дональд Трамп выбирал жену исходя из её деловых качеств, сознательно, чтобы женщина смогла стать его доверенным лицом и партнёром по бизнесу. Мы не считаем, что это так, но Ивана Трамп действительно была для Дональда «вторым пилотом». В семейном конгломерате Трампов, The Trump Organization, она занимала пост вице-президента по дизайну интерьеров. Девушка из Чехословакии строила Башню Трампа в Нью-Йорке, казино «Трамп Тадж-Махал» в Атлантик-Сити и перестраивала отель Grand Hyatt. Это были очень масштабные проекты, и, пока супруги занимались ими вместе, всё было хорошо. Работа не помешала им завести троих детей: Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Все они уже взрослые, конечно, тоже знаменитости и предприниматели.

Развод и обвинения в изнасиловании

Ивана и Дональд Трамп поженились в церкви. Но бракоразводный процесс происходил сугубо в гражданской плоскости. Это даёт основания для спекуляций. Фото © ТАСС / АР / Ron Wolfson / Rock Negatives / MediaPunch

В 1989 году брак Трампов стал разваливаться. Его «расшатала» конкретная персона — Марла Мэйплз. Инцидент произошёл, что характерно, снова на отдыхе в Аспене. Тогда Ивана встретилась лицом к лицу с любовницей мужа и не стерпела такого оскорбления. Она подала на развод. Несмотря на то что процесс шёл полным ходом, в 1990 году Трампы вдвоём появились на похоронах отца Иваны, Милоша. Развод занимал первые полосы газет 11 дней подряд, что ещё больше оскорбило Ивану. В 1991 году она подписала соглашение о неразглашении, «отжала» 14 миллионов долларов, особняк в Коннектикуте с 45 комнатами, квартиру в «Трамп-Плаза» и право пользования трамповским имением «Мар-а-Лаго» по месяцу в год, в марте. В 1992 году все бракоразводные процессы были урегулированы.

Но было ещё кое-что. При подаче бракоразводных документов Ивана обвинила Трампа в изнасиловании! Это был достаточно смелый поступок, учитывая, что в США в конце 80-х само юридическое понятие «изнасилования в браке» только начало зарождаться. До 80-х функционировала концепция «брачной исключительности», которая давала супругам право распоряжаться телами друг друга вне зависимости от желания противоположной стороны. Понятное дело, чаще таким правом пользовались мужчины, но бывали и исключения. Только в 1984 году суд Нью-Йорка признал эту концепцию неконституционной.

Непонятно, произошёл эпизод в реальности или нет, но Ивана стала продвигать тему супружеского изнасилования, возможно, как раз «на хайпе» от волны криминализации данного деяния по стране. При этом сослужила женскому движению плохую службу, поскольку почти сразу отказалась от показаний, объяснив обвинения обидой на мужа. Вся история, рассказанная Иваной, выглядела так: пластический хирург девушки сделал её мужу пересадку волос, и всё пошло не по плану. «Твой доктор меня погубил!» — возопил Трамп и набросился на супругу. Странное поведение, ведь Дональд хотя бы избежал осложнений (иначе он просто не смог бы подняться с кровати). Сейчас в США только 16% жертв супружеского поругания обращаются в полицию, а статистика по ложным обвинениям выдаёт от пяти до восьми процентов, учитывая, что только 2% дел о нарушении сексуальной неприкосновенности доходят до суда.

Жизнь после Трампа

Самое удивительное в этой истории то, что Трампы остались друзьями. Фото © ТАСС / ZUMA / Dennis Van Tine

Самое удивительное в том, что Трампы после такого остались друзьями. Измена, наглость Марлы Мэйплз, обвинения по чувствительным темам, страдающие дети — несмотря на всё это, Ивана продолжила общаться с Дональдом. Дети, кстати, действительно страдали во время развода: Эрик боялся, что его отберут у мамы, а Иванка приходила из школы в слезах. Суд оставил маленьких Трампов с матерью, а после 18 их стал обеспечивать отец.

Тем временем Ивана не теряла времени зря. Совместно с агентством Уильяма Морриса в 1995 году продала коллекцию одежды и украшений через телевизор, завела «Дом Иваны» на Парк-авеню. В 1998-м скупила треть акций хорватской газеты. Но уже в нулевые удача ей перестала благоволить: женщина не смогла стать девелопером. Ivana Las Vegas и Bentley Bay так и остались «недостроями», а площадки в итоге продали.

А ещё после развода Ивана написала множество книг о любви, которые было бы особенно интересно почитать именно сейчас. До 2010 года Трамп вела колонку «Спроси Ивану» в журнале Globe. От колонки отказалась, поскольку готовила большой труд. Причём в автобиографическом стиле. В 2017 году Ивана выпустила книгу «Воспитание Трампов», где рассказала о своём браке. Дональд как раз уже где-то год занимал пост президента.

Обстоятельства смерти Иваны Трамп

Ивана Трамп умерла у себя дома, но не тихо и не мирно. И не во сне, как можно предполагать. Фото © ТАСС / IMAGO / Barbara Loschan

Летом 2022 года с Иваной произошёл трагический несчастный случай. Она внезапно упала с лестницы в своём доме на Манхэттене 14 июля. Судмедэксперты сошлись во мнении, что Трамп скончалась от травм, и её смерть не вызывает подозрений. Ивана была похоронена в Национальном гольф-клубе Трампов, в регионе Бедминстер, который может считаться частью «Нью-Йоркской области». Славно, что эта удивительная женщина успела при жизни увидеть десять своих внуков!