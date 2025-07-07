Ошарашенный ценами пациент устроил фаер-шоу в столичной клинике пересадки волос
SHOT: Москвич забросил дымовую шашку в центр пересадки волос из-за высоких цен
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Мужчина, возмущённый высокими ценами на услуги, забросил дымовую шашку в московский центр по пересадке волос. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Шокирующий инцидент произошёл сегодня утром в клинике, расположенной в Напрудном переулке. Лысеющий посетитель, пришедший на консультацию, а потом попросил показать ему туалет. После этого он бросил туда дымовую шашку и скрылся с места происшествия.
В результате чрезвычайной ситуации администрации пришлось эвакуировать всех находящихся в здании. Как отмечают очевидцы, сильное задымление распространилось по помещениям, но обошлось без жертв и пострадавших.
Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной инцидента стало недовольство мужчины стоимостью услуг по трансплантации волос, которая в этой клинике начинается от 200 тысяч рублей.
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