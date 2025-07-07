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7 июля, 07:28

Ошарашенный ценами пациент устроил фаер-шоу в столичной клинике пересадки волос

SHOT: Москвич забросил дымовую шашку в центр пересадки волос из-за высоких цен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kaan Yetkin Toprak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kaan Yetkin Toprak

Мужчина, возмущённый высокими ценами на услуги, забросил дымовую шашку в московский центр по пересадке волос. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Шокирующий инцидент произошёл сегодня утром в клинике, расположенной в Напрудном переулке. Лысеющий посетитель, пришедший на консультацию, а потом попросил показать ему туалет. После этого он бросил туда дымовую шашку и скрылся с места происшествия.

В результате чрезвычайной ситуации администрации пришлось эвакуировать всех находящихся в здании. Как отмечают очевидцы, сильное задымление распространилось по помещениям, но обошлось без жертв и пострадавших.

Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной инцидента стало недовольство мужчины стоимостью услуг по трансплантации волос, которая в этой клинике начинается от 200 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что клиенты «Ардшинбанка» при открытии официального приложения получили push-уведомление с текстом «Брат, почему ты лысый?». Нестандартное сообщение, явно не относящееся к банковским операциям, вызвало недоумение среди пользователей.

Алиса Хуссаин
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