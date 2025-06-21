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Регион
21 июня, 01:39

«Брат, почему ты лысый?»: Армянский банк озадачил клиентов вопросом о причёске

Армянский банк из-за сбоя разослал клиентам странное сообщение о причёске

Клиенты армянского банка получили сообщение со странным вопросом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Клиенты армянского банка получили сообщение со странным вопросом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Клиенты армянского «Ардшинбанка» получили необычные уведомления через мобильное приложение. В четверг, 19 июня, пользователи Android-устройств увидели сообщение: «Брат, почему ты лысый?». Об этом пишет «Sputnik Армения».

В финорганизации оперативно отреагировали, объяснив, что это был тестовый текст, который случайно разослали клиентам из-за технического сбоя в системе.

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Ранее в Иране зафиксировали серьёзные проблемы с интернетом. По данным мониторинговых сервисов, в стране произошёл практически полный обрыв соединения — трафик упал до минимальных значений, а связь была недоступна в большинстве регионов. Технические специалисты пока не называют причины масштабного сбоя.

Артём Гапоненко
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