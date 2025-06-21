«Брат, почему ты лысый?»: Армянский банк озадачил клиентов вопросом о причёске

Клиенты армянского «Ардшинбанка» получили необычные уведомления через мобильное приложение. В четверг, 19 июня, пользователи Android-устройств увидели сообщение: «Брат, почему ты лысый?». Об этом пишет «Sputnik Армения».

В финорганизации оперативно отреагировали, объяснив, что это был тестовый текст, который случайно разослали клиентам из-за технического сбоя в системе.