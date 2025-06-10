Банки наращивают кешбэк: Выплаты в 2025 году ставят рекорды

За первое полугодие 2025 года россиянам будет возвращено около 220 млрд рублей в виде кешбэка, следует из прогноза ВТБ, оказавшегося в распоряжении «Известий». По итогам года сумма может достичь 450–500 млрд рублей.

Аналитики сравнили бонусы, мили и другие вознаграждения с рублёвыми эквивалентами и отметили общее ускорение программ лояльности. В «Новикомбанке» объём кешбэка за пять месяцев вырос в 2,3 раза, составив 273 млн рублей. В Совкомбанке — рост на 70%, в банке «Дом.РФ» — на 35%.

Эксперты объясняют тренд инфляцией, ростом доли безналичной оплаты и усилением конкуренции среди банков. При этом игроки рынка сохраняют ставки кешбэка, но вводят лимиты на начисления. Развивающиеся технологии — такие как оплата по QR-коду или с помощью биометрии — могут сдерживать дальнейший рост выплат.