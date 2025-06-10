«Лишние» деньги и повышенный кэшбек: Life.ru узнал о новой схеме телефонного мошенничества

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками банков или коллекторских агентств и сообщают жертвам о якобы обнаруженной переплате по уже погашенному кредиту. Об этом Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Преступники убеждают людей, что из-за технической ошибки или бухгалтерского сбоя на счету остались «лишние» деньги, которые можно вернуть. В некоторых случаях аферисты могут сообщать о программе повышенного кэшбека за вовремя погашенный кредит. Антон Немкин Чкомитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Для «возврата» средств аферисты предлагают выполнить ряд действий: подтвердить личность, сообщить реквизиты карты или установить определённое приложение для удалённого доступа.

Схема строится на том, что мошенники создают ощущение срочности и законности. Они могут назвать реальные данные о старом кредите. К примеру, сумму долговых обязательств или сроки погашения, что повышает доверие жертвы. Эти сведения преступники получают либо из утечек баз данных, либо из открытых источников. Далее злоумышленники под предлогами «проверки личности» или «оформления возврата» просят сообщить код из SMS-сообщения, перевести деньги на «временный счёт» или предоставить доступ к онлайн-банку. В результате человек либо сам отправляет средства мошенникам, либо даёт им возможность похитить деньги дистанционно.

Важно помнить, что банки никогда не требуют конфиденциальную информацию по телефону, не просят переводить деньги для «возврата переплаты» и не используют мессенджеры или соцсети для решения финансовых вопросов. Если пользователю звонят с подобным предложением, следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в службу поддержки банка по номеру с его официального сайта или из договора. В случае, если мошенникам удалось получить доступ к карте, нужно сразу заблокировать её через банк, а также изменить учётные данные для входа в онлайн-банкинг.