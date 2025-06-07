Превращают в «кирпичи»: Владельцы iPhone рискуют стать жертвами новой мошеннической схемы

В России появилась новая схема мошенничества, нацеленная на владельцев iPhone. Злоумышленники, выдавая себя за работодателей, проводят фальшивые собеседования, в ходе которых блокируют устройства и требуют деньги за разблокировку, сообщает SHOT.

Мошенническая схема с телефоном. Фото © Telegram / SHOT

Среди пострадавших оказалась 20-летняя Лиля из Москвы. В поисках работы она нашла в Telegram-канале объявление о вакансии SMM-щика в цветочный бутик и, отправив резюме, договорилась о собеседовании, не подозревая о подвохе.

Лиля рассказала, что её онлайн-собеседование прошло успешно. Менеджер по имени Виктор детально обсудил с ней вакансию, условия работы и её опыт в монтаже. После этого, однако, представитель компании попросил девушку установить на её телефон CRM-систему. При этом приложение предлагалось установить не из официального магазина App Store, а через другой аккаунт iCloud. Лиля не увидела в этом проблемы, так как ранее уже устанавливала банковские приложения не из проверенных источников.

После того, как девушка установила приложение и по указанию менеджера отключила Face-ID, с её смартфоном начали происходить странные вещи. Телефон внезапно заблокировался, а на экране появилось требование выкупа в размере 4000 рублей. Мошенники убеждали Лилю не обращаться в полицию и немедленно заплатить. Несмотря на это, она сообщила о случившемся в правоохранительные органы и Apple. Однако отсутствие чека на iPhone 11 и недостаточность информации с коробки не позволили ей доказать право собственности, и телефон был заблокирован.