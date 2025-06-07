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7 июня, 08:27

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Дня России

Роскачество: В преддверии Дня России в Telegram активизировались мошенники

Мошенническая угроза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1st footage

Мошенническая угроза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1st footage

В преддверии Дня России в Telegram активизировались мошенники, использующие новую схему обмана. Они заманивают пользователей обещаниями крупных денежных выплат от государства, используя для этого специальных ботов. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Сообщается, что злоумышленники, используя спам и рекламу в соцсетях, заманивают пользователей в боты, обещающие крупные денежные призы вплоть до миллиона рублей в честь праздника. Для «участия» просят предоставить личные данные и ввести код из SMS или мессенджера, что может привести к краже аккаунта или денег.

«Главная цель подобных мошеннических схем — получение доступа к аккаунтам пользователей Telegram. Ввод кода даёт злоумышленникам полный контроль над аккаунтом, позволяя им рассылать спам, распространять вредоносное ПО и даже обманывать друзей и знакомых жертвы», — рассказал руководитель Центра Сергей Кузьменко в беседе с «Лентой.ру».

Чтобы обезопасить себя пользователям порекомендовали проявлять повышенную внимательность в Telegram. Избегать перехода по неизвестным ссылкам и участия в розыгрышах, предлагающих нереально большие выигрыши. Также эксперт напомнил о важности активации двухфакторной аутентификации аккаунта.

Будьте бдительны! Россиян предупредили о новой уловке лжеоператоров мобильной связи
Будьте бдительны! Россиян предупредили о новой уловке лжеоператоров мобильной связи

Ранее в МВД предупредили граждан, что мошенники активно обкатывают новую схему обмана, маскируясь под сотрудников технической поддержки портала «Госуслуги».

Мария Любицкая
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