Будьте бдительны! Россиян предупредили о новой уловке лже-операторов мобильной связи

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в России. По его словам, преступники, представляясь сотрудниками мобильных операторов, вводят абонентов в заблуждение, утверждая, что их номера якобы используются для рассылки спама и подлежат срочной блокировке. Под предлогом предотвращения отключения злоумышленники вынуждают жертв раскрывать персональные данные или сообщать коды из SMS, создавая у людей ощущение безотлагательности и паники.

Как пояснил Немкин, мошенники часто используют подменённые номера служб поддержки операторов, а иногда даже владеют некоторыми личными данными жертв, что делает их доводы более убедительными. В результате таких звонков граждане могут лишиться не только доступа к своему телефонному номеру, но и средств на банковских счетах. Кроме того, злоумышленники получают возможность взламывать аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, что создаёт дополнительные риски для пострадавших.

«Операторы связи никогда не требуют от клиентов коды из смс или пароли по телефону — подобные запросы однозначно свидетельствуют о мошенничестве», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если мошенникам удалось завладеть личными данными, пострадавшему необходимо безотлагательно связаться со службами поддержки как мобильного оператора, так и банковской организации.