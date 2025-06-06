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6 июня, 14:02

Будьте бдительны! Россиян предупредили о новой уловке лже-операторов мобильной связи

Депутат Немкин: Мошенники начали звонить россиянам с угрозой блокировки номера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин предупредил о росте случаев телефонного мошенничества в России. По его словам, преступники, представляясь сотрудниками мобильных операторов, вводят абонентов в заблуждение, утверждая, что их номера якобы используются для рассылки спама и подлежат срочной блокировке. Под предлогом предотвращения отключения злоумышленники вынуждают жертв раскрывать персональные данные или сообщать коды из SMS, создавая у людей ощущение безотлагательности и паники.

Как пояснил Немкин, мошенники часто используют подменённые номера служб поддержки операторов, а иногда даже владеют некоторыми личными данными жертв, что делает их доводы более убедительными. В результате таких звонков граждане могут лишиться не только доступа к своему телефонному номеру, но и средств на банковских счетах. Кроме того, злоумышленники получают возможность взламывать аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, что создаёт дополнительные риски для пострадавших.

«Операторы связи никогда не требуют от клиентов коды из смс или пароли по телефону — подобные запросы однозначно свидетельствуют о мошенничестве», — подчеркнул депутат в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что в случае, если мошенникам удалось завладеть личными данными, пострадавшему необходимо безотлагательно связаться со службами поддержки как мобильного оператора, так и банковской организации.

Мошенники загоняют жертв в жёсткие рамки и требуют оформить кредит в банке в течение 40 минут
Мошенники загоняют жертв в жёсткие рамки и требуют оформить кредит в банке в течение 40 минут

Ранее в МВД предупредили граждан, что мошенники активно обкатывают новую схему обмана, маскируясь под сотрудников технической поддержки портала «Госуслуги». Злоумышленники рассылают свои потенциальным жертвам письма, замаскированные под сообщения от службы поддержки.

Александра Мышляева
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