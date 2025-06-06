Мошенники загоняют жертв в жёсткие рамки и требуют оформить кредит в банке в течение 40 минут
Мошенники намеренно торопят жертв и просят оформить кредиты в течение 40 минут
Мошенник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Oleshko
Телефонные аферисты намеренно торопят собеседника, требуя оформить кредит в течение 40 минут. Если жертва не сообщает о результатах, мошенники сами перезванивают, чтобы продолжить обманную схему. Об этом рассказали в силовых структурах, сославшись на полученные материалы после задержания преступников.
«Поэтому, когда человек будет заходить в банк, ставится таймер на 40 минут», — говорится в инструкции, цитирует РИА «Новости».
В целях защиты граждан России от онлайн-мошенничества на портале «Госуслуги» появился новый сервис под названием «жизненная ситуация». Этот раздел будет полезен как тем, кто уже стал жертвой мошенников в Интернете, так и тем, кто хочет улучшить свои знания в области цифровой безопасности и научиться распознавать киберпреступников.
Как уже рассказывал Life.ru, что весной этого произошёл запуск новой системы самоограничения на кредиты, призванной стать барьером на пути финансовых мошенников. Самозапрет на взятие кредитов поможет россиянам, которые боятся попасться на уловки телефонных мошенников и отдать им свои деньги.