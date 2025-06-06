Мошенники загоняют жертв в жёсткие рамки и требуют оформить кредит в банке в течение 40 минут

Телефонные аферисты намеренно торопят собеседника, требуя оформить кредит в течение 40 минут. Если жертва не сообщает о результатах, мошенники сами перезванивают, чтобы продолжить обманную схему. Об этом рассказали в силовых структурах, сославшись на полученные материалы после задержания преступников.

«Поэтому, когда человек будет заходить в банк, ставится таймер на 40 минут», — говорится в инструкции, цитирует РИА «Новости».

В целях защиты граждан России от онлайн-мошенничества на портале «Госуслуги» появился новый сервис под названием «жизненная ситуация». Этот раздел будет полезен как тем, кто уже стал жертвой мошенников в Интернете, так и тем, кто хочет улучшить свои знания в области цифровой безопасности и научиться распознавать киберпреступников.