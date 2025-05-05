Кредитная самооборона: Число россиян, оградивших себя от займов, достигло 10,3 млн
С 1 марта уже 10,3 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Кредиты и займы. Фото © freepik/Drazen Zigic
Более 10 миллионов россиян обезопасили себя от импульсивных займов, воспользовавшись сервисом самозапрета на кредиты, который стал доступен на «Госуслугах» с 1 марта. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ) на 5 мая 2025 года, эта мера предосторожности была применена 10,3 млн граждан, пишет РИА «Новости».
Большинство выбравших самозапрет предпочли полный отказ от любых кредитов — таких 91% (9,35 миллиона человек). Остальные выбрали частичные ограничения, например, запрет на онлайн-займы (422 тысячи человек) или только на займы в микрофинансовых организациях (165 тысяч человек).
Чаще всего к самозапрету прибегают люди в возрасте от 35 до 45 лет (23% от общего числа). Активно используют эту возможность и россияне в возрасте 45-55 лет (21%) и 55-65 лет (20%). Молодёжь до 25 лет составляет наименьшую долю (8%) среди тех, кто установил самозапрет.
Интересно, что с момента запуска сервиса 324 тысячи россиян (3%) решили отменить ранее установленный самозапрет. Особенно часто это делала молодёжь до 25 лет (41% отменённых ими же самозапретов).
Лидером по количеству самозапретов стала Москва (1,03 миллиона). В пятёрку регионов-лидеров также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкирия и Свердловская область.
Как уже рассказывал Life.ru, начало весны ознаменовалось запуском новой системы самоограничения на кредиты, призванной стать барьером на пути финансовых мошенников. В Минцифры подробно разъяснили порядок активации этой опции для банковских займов и микрофинансовых организаций. Кстати, уже в первый месяц действия сервиса почти 8 миллионов граждан РФ воспользовались возможностью защитить себя от нежелательных кредитных операций.