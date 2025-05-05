Кредитная самооборона: Число россиян, оградивших себя от займов, достигло 10,3 млн

Более 10 миллионов россиян обезопасили себя от импульсивных займов, воспользовавшись сервисом самозапрета на кредиты, который стал доступен на «Госуслугах» с 1 марта. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ) на 5 мая 2025 года, эта мера предосторожности была применена 10,3 млн граждан, пишет РИА «Новости».

Большинство выбравших самозапрет предпочли полный отказ от любых кредитов — таких 91% (9,35 миллиона человек). Остальные выбрали частичные ограничения, например, запрет на онлайн-займы (422 тысячи человек) или только на займы в микрофинансовых организациях (165 тысяч человек).

Чаще всего к самозапрету прибегают люди в возрасте от 35 до 45 лет (23% от общего числа). Активно используют эту возможность и россияне в возрасте 45-55 лет (21%) и 55-65 лет (20%). Молодёжь до 25 лет составляет наименьшую долю (8%) среди тех, кто установил самозапрет.

Интересно, что с момента запуска сервиса 324 тысячи россиян (3%) решили отменить ранее установленный самозапрет. Особенно часто это делала молодёжь до 25 лет (41% отменённых ими же самозапретов).