Москвич объявил войну кальянным, где девушки разводят мужчин на деньги

В Москве мужчина вынудил закрыться две кальянные, где девушек использовали для обмана мужчин. Теперь он вместе с 15 пострадавшими готовит коллективное заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Они оценили ущерб в сотни тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

25-летний Владислав впервые столкнулся с обманом в мае. Девушка пригласила его в заведение, заказала кальян, закуски и напитки. В итоге он получил счёт на большую сумму. Свидание завершилось в отделении полиции, и вскоре заведение закрылось.

Девушки обманывают клиентов кальянных. Видео © Telegram / SHOT

Однако Владислав утверждает, что многие сотрудники кафе перешли в другое место в Митино. В конце июня он снова попался на крючок, но на этот раз записал весь процесс обмана и обратился в полицию. В ходе рейда правоохранители задержали девушек, а заведение закрыли. Как говорит Владислав, в кафе царила антисанитария. Мужчина отмечает, что обманутым молодым людям подавали одно и то же блюдо, включая цезарь с несвежей курицей и вялой зеленью.

Владислав оставил отзыв с контактами в картах. Вскоре ему написали около 15 мужчин, которых обманули по аналогичной схеме. У девяти из них общая сумма ущерба составляет 250 тысяч рублей. Всего в двух заведениях пострадали примерно 50 человек.

Мужчина получает угрозы от бывших работников кальянных. Анонимы заявляют, что подожгут его квартиру и нанесут побои. Однако Владислав не испытывает страха.