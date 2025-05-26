«Мужикиии, вас обманывают!» Москвич привёл полицию в кальянную после развода на свидании

В московской кальянной произошёл инцидент: молодой человек, став жертвой классической схемы «свидание за чужой счёт», не смирился с обманом. По данным SHOT, он вернулся в заведение уже с полицией, чтобы наказать мошенницу и предупредить других мужчин.

Москвич привёл полицию в кальянную после развода на свидании. Видео © SHOT

По словам очевидцев, девушка пригласила молодого человека в кальянную и заказала несколько напитков. Когда подошёл счёт, сумма оказалась в разы выше ожидаемой. Парень, поняв, что стал жертвой развода, попытался возмутиться, но охрана заведения его окружила. Ему удалось выбраться, и спустя полчаса он вернулся уже с нарядом полиции.

В момент прибытия сотрудников девушка уже вовсю общалась с новой жертвой. Мужчина написал заявление на посетительницу и само заведение, потребовав привлечь их к ответственности.