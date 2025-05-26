«Мужикиии, вас обманывают!» Москвич привёл полицию в кальянную после развода на свидании
SHOT: Москвич привёл полицию в кальянную после развода на свидании
Фото задержания задержания девушки в московском баре. Обложка © SHOT
В московской кальянной произошёл инцидент: молодой человек, став жертвой классической схемы «свидание за чужой счёт», не смирился с обманом. По данным SHOT, он вернулся в заведение уже с полицией, чтобы наказать мошенницу и предупредить других мужчин.
Москвич привёл полицию в кальянную после развода на свидании. Видео © SHOT
По словам очевидцев, девушка пригласила молодого человека в кальянную и заказала несколько напитков. Когда подошёл счёт, сумма оказалась в разы выше ожидаемой. Парень, поняв, что стал жертвой развода, попытался возмутиться, но охрана заведения его окружила. Ему удалось выбраться, и спустя полчаса он вернулся уже с нарядом полиции.
В момент прибытия сотрудников девушка уже вовсю общалась с новой жертвой. Мужчина написал заявление на посетительницу и само заведение, потребовав привлечь их к ответственности.
Пока одни мужчины платят за коктейли и уловки, другие идут дальше. В США 29-летняя блогерша Крис Уоллс устроила необычную акцию — напоила грудным молоком двух незнакомцев прямо в баре. Девушка пришла на вечеринку в костюме коровы и с молокоотсосом. По её словам, подобные «перформансы» она проводит регулярно, обменивая грудное молоко на бесплатные напитки — и ни разу не получала жалоб.