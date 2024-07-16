Американка напоила грудным молоком двух незнакомцев в баре
В США женщина напоила своим грудным молоком двух мужчин на вечеринке в баре
29-летняя американка напоила грудным молоком двух незнакомцев в баре. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok. Всё произошло на костюмировнной вечеринке, куда Крис Уоллс пришла в образе коровы с молокоотсосом.
Американка напоила грудным молоком незнакомцев в баре. Видео © TikTok / kwalls21
"Моё любимое животное — это я, оставившая детей дома, сцеживаю молоко в баре и кормлю им парней", — написала она под публикацией.
По её словам, она делает это не впервые, ведь мужчинам это настолько нравится, что они подходят за добавкой. На кадрах из видео Уоллс видно, что парень в костюме заключённого пристрастился к напитку и попробовал его сначала из молокоотсоса, а затем попросил плеснуть ему в рюмку. Выяснилось, что мать кормила американца грудью до 7 лет, поэтому, предположил он, ему и понравилось молоко Уоллс.
По данным издания LadBible, женщина частенько проводит подобные акции, обменивая грудное молоко на бесплатные напитки. Как подчёркивает Уоллс, она ни разу не сталкивалась с негативной реакцией на такое поведение.
Кстати, в овечьем молоке содержится не меньше микроэлементов, чем в том, которым поит мужчин американка. В нём много линолевой кислоты, которая снижает риск развития ожирения, диабета и рака. Однако из-за высокой жирности обычно его не употребляют в жидком виде, а готовят из него сыры и йогурты.
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