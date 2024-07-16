29-летняя американка напоила грудным молоком двух незнакомцев в баре. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok. Всё произошло на костюмировнной вечеринке, куда Крис Уоллс пришла в образе коровы с молокоотсосом.

Американка напоила грудным молоком незнакомцев в баре. Видео © TikTok / kwalls21

"Моё любимое животное — это я, оставившая детей дома, сцеживаю молоко в баре и кормлю им парней", — написала она под публикацией.

По её словам, она делает это не впервые, ведь мужчинам это настолько нравится, что они подходят за добавкой. На кадрах из видео Уоллс видно, что парень в костюме заключённого пристрастился к напитку и попробовал его сначала из молокоотсоса, а затем попросил плеснуть ему в рюмку. Выяснилось, что мать кормила американца грудью до 7 лет, поэтому, предположил он, ему и понравилось молоко Уоллс.

По данным издания LadBible, женщина частенько проводит подобные акции, обменивая грудное молоко на бесплатные напитки. Как подчёркивает Уоллс, она ни разу не сталкивалась с негативной реакцией на такое поведение.