Вспышка менингита в 2025: профилактика и лечение инфекции, последние новости по заболеваемости В 2025 году наблюдаются вспышки заболеваемости менингитом. В России эти показатели удвоились. Что такое менингококковая инфекция, чем она опасна, какие у неё симптомы и как от неё уберечься — рассказывает Life.ru. 16 июля, 12:47 Вспышка менингита в России в 2025 году: что известно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Менингококковая инфекция в 2025 году вновь оказалась в центре внимания. На фоне роста заболеваемости, в том числе в Москве и других регионах России, эксперты фиксируют усиление эпидемиологических рисков. Роспотребнадзор призывает быть внимательными к симптомам и не откладывать вакцинацию.

Что такое менингит

Менингит — это воспаление мозговых оболочек, вызываемое вирусами, бактериями или грибками. Менингококковая инфекция — одна из самых опасных форм бактериального менингита, которая передаётся воздушно-капельным путём. Заболевание может развиваться стремительно и приводить к тяжёлым осложнениям и даже смерти.

Сколько россиян заболели менингитом в 2025 году

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году количество случаев менингококковой инфекции выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно остро ситуация стоит в крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

Так, с начала 2025 года в России было зарегистрировано 1200 случаев менингита, что вдвое превышает показатель за весь 2024 год.

Менингит у детей

Менингококковая инфекция у детей проявляется остро: высокая температура, сыпь, головная боль, рвота, боязнь света и судороги. Сыпь при менингококковой инфекции у детей — один из тревожных симптомов. Быстрое развитие болезни требует немедленного медицинского вмешательства.

Симптомы менингита. Инфографика © Life.ru

Менингит у взрослых

У взрослых менингококковая инфекция также развивается стремительно. Симптомы: жар, головная боль, ригидность мышц шеи, спутанность сознания. Важно не путать симптомы с гриппом или простудой. При малейших подозрениях стоит обратиться к врачу.

Формы менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция бывает нескольких форм:

назофарингит;

менингококцемия;

менингит;

комбинированная форма.

Каждая из них требует особого подхода к лечению.

Виды анализов на менингококковую инфекцию

Диагностика включает:

общий анализ крови;

бакпосев из носоглотки;

люмбальную пункцию (анализ спинномозговой жидкости);

ПЦР-диагностику.

Чем раньше поставлен диагноз, тем выше шанс на успешное выздоровление.

Вакцинация — профилактика менингита. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chinnapong

Профилактика: вакцинация от менингита

Прививка от менингококковой инфекции — основной способ профилактики. Вакцина от менингококковой инфекции входит в календарь прививок в ряде регионов РФ. Вакцинация рекомендуется детям, военнослужащим, студентам, а также лицам, выезжающим в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Осложнения после менингита

Осложнения могут быть крайне серьёзными:

потеря слуха;

задержка в развитии у детей;

эпилепсия;

нарушения координации и памяти.

Поэтому так важно своевременно обратиться за помощью и пройти курс лечения полностью. Не занимайтесь самолечением!

Лечение менингита

Лечение зависит от формы заболевания. При бактериальном менингите назначаются антибиотики широкого спектра действия. Вирусные формы лечат симптоматически. Пациентам показаны покой, обильное питьё, контроль состояния в стационаре. При тяжёлом течении возможно проведение реанимационных мероприятий.

Авторы Кирилл Золотарев