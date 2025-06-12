Вспышка коклюша в 2025-м: Профилактика и лечение коклюша Коклюш у детей и взрослых, вспышка заболеваемости в 2025 году: симптомы, почему важно делать прививку от коклюша. Методы защиты от коклюша, необходимые анализы и профилактика бактериальной инфекции — в материале Life.ru. 11 июня, 21:31 Что известно о вспышке коклюша в России в 2025 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Helen Sushitskaya

Роспотребнадзор 1 июня опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году». Можно ли говорить о новой волне коклюша в России? В чём коварство вируса и как снизить вероятность заражения им? Об этом расскажем далее.

Что такое коклюш

Коклюш — воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный кашель. Возбудитель коклюша — бактерия Борде – Жангу (по имени впервые описавших её в 1906 году европейских учёных), или Bordetella pertussis, — остаётся практически неизменной на протяжении длительного времени, так как устойчива к мутациям. Заражение коклюшем происходит при тесном контакте с больным.



— Наибольшему риску подвержены новорождённые и невакцинированные дети дошкольного возраста, поэтому коклюш отнесён к детским инфекциям, — объясняет главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. Но и в старшем, и даже пожилом возрасте отмечаются случаи повторного заболевания коклюшем.

Инкубационный период коклюша может длиться от 3 до 14 дней со сменой периодов: катарального (с насморком), спазматического кашля и разрешения. Приступы кашля (вплоть до рвоты) учащаются ночью и в утренние часы, а затем в любой момент. Особенно тяжело малышам, так как организм становится более восприимчив к другим респираторным инфекциям. Кашель при коклюше длится от трёх недель до месяца, после чего заболевание вступает в фазу выздоровления (разрешения): начинает отходить мокрота, приступы становятся реже.

Симптомы коклюша. Инфографика © Life.ru

Вспышка коклюша в 2025 году

По данным Роспотребнадзора, в 2024-м фиксировалось более 32 тысяч случаев коклюша во всех регионах России, кроме Чукотского автономного округа, наиболее часто — в Кемеровской области (почти 1,6 тысячи случаев). 80% — коклюш у детей до 14 лет, преимущественно младенцев, 8,2% — у подростков, 11,2% — у взрослых. Погибло 11 непривитых детей в возрасте до года. Пятнадцать случаев заболевания коклюшем выявили в Дагестане с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе Минздрава республики. Причины назвал врач-инфекционист Николай Малышев. Это снижение количества вакцин, недостаточный охват прививками из-за родителей-антиваксеров, а также приток непривитых иностранцев. Кроме того, во время эпидемии CoViD-19 многие пропустили плановую вакцинацию.



— Важно понимать, что заболевание предотвратимо с помощью своевременной вакцинации, это главный способ сдерживания эпидемий, — подчеркнул Андрей Поздняков.

По мнению инфекционистов, для предотвращения вспышек привито должно быть не менее 95% населения. Как отмечают в Роспотребнадзоре, большинство случаев заражения приходятся именно на антипрививочников. Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что необходимо рассмотреть вопрос о введении ответственности противников вакцинации.

— Ответственность должны нести именно идейные антиваксеры, которые целенаправленно не ставят прививки и распространяют подобные убеждения, — считает депутат.

В Свердловской области Роспотребнадзор начал передавать в органы опеки информацию о родителях, которые отказываются от вакцинации своих детей.

От коклюша защищает вакцинация. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

— Мы начали активно передавать информацию в органы опеки. Чтобы они воздействовали на родителей и принимали меры, — заявила представитель ведомства Анжелика Пономарёва.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике в регионе Александр Харитонов поддержал Пономарёву и возмутился тем, что противниками вакцинации становятся родители, которые сами имеют все необходимые прививки. В то же время адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский высказался против введения ответственности для антиваксеров.

— Применять насилие в данном случае будет неправильно. Это дало отрицательный опыт. Оно может подорвать доверие к институту вакцинации вообще, —уверен Аграновский.

Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников предложил напоминать жителям о том, что многие страшные заболевания, к примеру оспа, побеждены при помощи вакцинации.

Коклюш у детей

Около половины клинически выраженных случаев приходится на дошкольников, но самое острое заболевание и летальный исход регистрируются главным образом среди непривитых детей очень раннего возраста. В числе потенциально опасных контактных лиц — сотрудники детских дошкольных учреждений. У детей более старшего возраста и подростков коклюш часто не диагностируется из-за его нетипичного течения. Все более старшие возрастные группы являются главным источником инфицирования для восприимчивых детей грудного возраста. После перенесённого заболевания у ребёнка вырабатывается стойкий иммунитет.

Коклюш у взрослых

Течение коклюша у взрослых атипичное, когда нарушается характерная клиническая картина, проявления неявные. Единственный показатель — длительный кашель без выраженных приступов. Симптомов коклюша вообще может не быть — заболевание выявляют только с помощью лабораторных анализов. При этом носитель инфекции всё равно заражает других. Отличить коклюш от обычной простуды непросто.

— Большинство врачей видят картину обычного ОРЗ и выписывают симптоматические препараты, а антибактериальную терапию не назначают, — пояснил Андрей Поздняков.

Виды анализов на коклюш

Специфическая диагностика коклюша производится бактериологическими методами: выделение возбудителя из мокроты и мазков слизистой верхних дыхательных путей (бакпосев на питательную среду). Коклюшную палочку высеивают на среду Борде – Жангу. Также могут назначить общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, бактериальный посев из носоглотки (мазок), ИФА (иммуноферментный анализ) крови с определением маркеров инфекции — антител IgG и IgM, IgА к Bordetella pertussis, анализ мокроты. Также всем пациентам с подозрением на коклюш рекомендуется сделать общий анализ мочи.

— Самый эффективный метод диагностики коклюша сегодня — это ПЦР-диагностика, она позволяет выявлять ДНК возбудителя. Например, в детском саду можно быстро обследовать методом ПЦР всех, кто контактировал с заболевшим. И если результат положительный, то врач сразу же назначает антибиотик, — говорит Андрей Поздняков.

Коклюшная палочка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Kon

Профилактика коклюша: вакцинация

Врождённого иммунитета к этому типу инфекции не существует. Поэтому основной метод профилактики коклюша — вакцинация, а затем ревакцинация по календарю прививок. Но даже это не гарантирует полной защиты, хотя заболевание у привитого человека протекает обычно легко и не провоцирует осложнений. Профилактика коклюша в стране регулируется СанПиН 3.3686-21.

Ранняя вакцинация женщин в третьем триместре беременности приводит к эффективному трансплацентарному переносу антител, полученных из вакцин, от матери к младенцу; антитела сохраняются до тех пор, пока ребёнку не будет можно начать иммунизацию в возрасте 3 месяцев. Второй раз вакцинация против коклюша проводится детям в 4 с половиной месяца; третий — в 6 месяцев. Первая ревакцинация осуществляется в 1,5 года; вторая и третья — в 6–7 и 14 лет, далее каждые 10 лет.

Осложнения после коклюша

Осложнения чаще возникают у детей до года. Наиболее частые из них — вторичные бактериальные инфекции различных отделов дыхательных путей, в том числе коклюшная пневмония, бронхит, плеврит. Коклюш у детей чреват серьёзными осложнениями в любом возрасте. Это пневмония, судороги, энцефалопатия — поражение головного мозга, что чревато неврологическими проблемами, апноэ (остановка дыхания), истощение и обезвоживание, переломы ребёр при сильном кашле у взрослых.

Чем опасен коклюш

Признаки коклюша легко спутать с ОРВИ, поэтому заболевание недооценивают. В группе риска младенцы, а также пациенты с хроническими заболеваниями лёгких и сердечно-сосудистой патологией. Однако у взрослых коклюш часто диагностируется позднее: его симптомы могут быть менее типичными, особенно на начальных стадиях. Кашель может быть принят за обычный бронхит.

Лечение коклюша

Задача терапии — уничтожить возбудителя инфекции, облегчить и затем устранить кашель, предупредить развитие осложнений. Коклюш лечат амбулаторно. Желательно дышать увлажнённым воздухом комнатной температуры. Питание дробное, стоит ограничить воздействие на нервную систему, больше гулять на свежем воздухе, но не в мороз.

В комплексе с антибиотиками в первые дни нередко назначают введение специфического противококлюшного гамма-глобулина. Больным прописывают антигистаминные препараты с седативным действием (прометазин, мебгидролин). Противокашлевые, отхаркивающие средства и муколитики при коклюше малоэффективны, для облегчения приступов назначаются ингаляции, противосудорожные препараты, спазмолитики, в тяжёлых случаях — нейролептики, в период выздоровления — витаминно-минеральные комплексы.

Авторы Екатерина Субботина