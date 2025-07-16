Кавалер уже имеется: Как складывается личная жизнь Алсу после скандального развода
Как сегодня складывается личная жизнь Алсу, которая после громкого и тяжёлого развода ушла в тень? Продюсер знаменитости приоткрыл завесу тайны и рассказал, свободно ли сердце певицы или уже нет.
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Спиридонов Олег, © «Шедеврум»
Как быстро летит время. Казалось бы, мы только что все с замиранием сердца следили за личной драмой знаменитой певицы, а оказалось, что Алсу развелась со своим мужем в 2024 году. Они были вместе 18 лет. Предположительно, бизнесмен изменял знаменитой супруге. Но во время процесса расторжения брака певица отметила, что научилась отпускать былые обиды, чтобы жить сегодняшним днём. Пара инициировала судебный процесс по разделу имущества, который завершился мировым соглашением. И что теперь происходит в личной жизни певицы?
Завершив бракоразводный процесс с Яном Абрамовым, Алсу стала заметно менее публичной. Её активность на светских мероприятиях сменилась периодом затишья, порождая волну слухов и домыслов. Сергей Дворцов, известный музыкальный продюсер, в интервью порталу «Страсти» развеял опасения поклонников, заверив, что у артистки всё благополучно. Более того, в узких кругах уже активно обсуждается новый роман певицы.
Слухи о новом избраннике Алсу циркулируют уже давно. Ранее адвокат Александр Добровинский упоминал о счастье певицы в новых отношениях, однако сама Алсу эту информацию не подтверждала. Сейчас, в связи с её меньшей публичностью, интерес к личной жизни певицы разгорелся с новой силой. Дворцов подтверждает, что в кулуарах действительно говорят о новом романе вокалистки.
Что случилось с Алсу после развода? Фото © ТАСС / Александр Щербак
«Личную жизнь Алсу в звёздных кругах, конечно, обсуждают. Она очень хорошая девушка, прекрасная артистка, добрый человек. Поэтому очень многим звёздным коллегам и друзьям небезразлично, что происходит в её жизни, они интересуются. Думаю, у неё уже есть новый возлюбленный, но она его пока не показывает. Уверен, что ухажёр точно есть», — заявил продюсер.
Несмотря на развод, Дворцов предполагает, что Алсу и Абрамов поддерживают контакт, возможно решая вопросы, связанные с воспитанием детей. Однако влияние бизнесмена на карьеру певицы, по мнению продюсера, прекратилось. Дворцов подчёркивает, что Алсу успешно справляется самостоятельно, демонстрируя свою независимость и профессионализм.
Как сегодня складывается личная жизнь певицы Алсу? Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
«Точка в разводе давно поставлена. Не могу сказать, общаются они или нет, но, скорее всего, всё-таки да. Возможно, по каким-то бракоразводным судебным процессам. Знаете, изначально все думали, что Абрамов уничтожит Алсу как артистку. Но нет. Она всё-таки непростая девушка, и у неё достаточно влиятельные родители, не бедные. Поэтому и без спонсорства Абрамова у неё всё великолепно», — поделился Сергей Дворцов.
Напомним, что ещё 12 марта 2025 года 41-летняя певица Алсу признавалась, что не состоит в новых отношениях. «Я сейчас в работе вся. У меня записи, съёмки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нету, некогда». Певица подчеркнула, что всё своё время уделяет карьере, творческим вопросам и воспитанию детей, поэтому на мужчин времени не хватает. Однако уже этим летом, кажется, свою тактику Алсу изменила и решила снова попытать счастье в любви. Надеемся, у неё всё сложится хорошо! А пока узнайте, какие знаки зодиака в этот ретроградный Меркурий с 18 июля рискуют потерять любовь и семью.