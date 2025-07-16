Кавалер уже имеется: Как складывается личная жизнь Алсу после скандального развода

Завершив бракоразводный процесс с Яном Абрамовым, Алсу стала заметно менее публичной. Её активность на светских мероприятиях сменилась периодом затишья, порождая волну слухов и домыслов. Сергей Дворцов, известный музыкальный продюсер, в интервью порталу «Страсти» развеял опасения поклонников, заверив, что у артистки всё благополучно. Более того, в узких кругах уже активно обсуждается новый роман певицы.

Слухи о новом избраннике Алсу циркулируют уже давно. Ранее адвокат Александр Добровинский упоминал о счастье певицы в новых отношениях, однако сама Алсу эту информацию не подтверждала. Сейчас, в связи с её меньшей публичностью, интерес к личной жизни певицы разгорелся с новой силой. Дворцов подтверждает, что в кулуарах действительно говорят о новом романе вокалистки.

Что случилось с Алсу после развода? Фото © ТАСС / Александр Щербак

«Личную жизнь Алсу в звёздных кругах, конечно, обсуждают. Она очень хорошая девушка, прекрасная артистка, добрый человек. Поэтому очень многим звёздным коллегам и друзьям небезразлично, что происходит в её жизни, они интересуются. Думаю, у неё уже есть новый возлюбленный, но она его пока не показывает. Уверен, что ухажёр точно есть», — заявил продюсер.

Несмотря на развод, Дворцов предполагает, что Алсу и Абрамов поддерживают контакт, возможно решая вопросы, связанные с воспитанием детей. Однако влияние бизнесмена на карьеру певицы, по мнению продюсера, прекратилось. Дворцов подчёркивает, что Алсу успешно справляется самостоятельно, демонстрируя свою независимость и профессионализм.

Как сегодня складывается личная жизнь певицы Алсу? Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

«Точка в разводе давно поставлена. Не могу сказать, общаются они или нет, но, скорее всего, всё-таки да. Возможно, по каким-то бракоразводным судебным процессам. Знаете, изначально все думали, что Абрамов уничтожит Алсу как артистку. Но нет. Она всё-таки непростая девушка, и у неё достаточно влиятельные родители, не бедные. Поэтому и без спонсорства Абрамова у неё всё великолепно», — поделился Сергей Дворцов.