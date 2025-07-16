«Не воспринимает как артистку»: Серябкина шокировала заявлением об отношениях с мужем

Бывшая солистка поп-группы Serebro Ольга Серябкина приоткрыла завесу тайн об отношениях с супругом. Певица призналась, что предприниматель Георгий Начкебия воспринимает её не как звезду или домохозяйку, а как целостную и многогранную личность.

Ольга Серябкина призналась, что муж не воспринимает её как артистку. Видео © Пятый канал

По словам исполнительницы, её муж и сам не лишён амбиций, однако не зацикливается на деятельности своей возлюбленной, отдавая предпочтение эмоциональной стороне их отношений. Кроме того, у супруга звезды не возникает претензий, когда на неё смотрят другие люди. Для него не имеет значения, популярна жена или нет, главное, чтобы она была довольна жизнью.

«Он не воспринимает меня как артистку. Или, например, ему нравится часть, когда я дома. Нет. Это совокупность всего», — отметила собеседница Пятого канала.