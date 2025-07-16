Аккаунт арестованной блогерши Митрошиной взломали и выложили пост с розыгрышем

В Instagram* блогерши Александры Митрошиной появился новый пост с анонсом «раздачи». Однако девушка находится под домашним арестом и не имеет доступа к связи.

«У меня для вас суперновость, которой я просто не могу не поделиться! Последние недели я работала над этим проектом почти без остановки — продумывала детали, консультировалась с экспертами, и, конечно же, всё это время думала о вас», — говорится в публикации.

Пост поддержали поклонники и знаменитости, однако в Сети предположили, что аккаунт взломан. Муж Митрошиной, коуч Тимур Кошкаров подтвердил эту информацию, заявив, что его жена не имеет возможности вести соцсети из-за судебных ограничений.

В своём блоге он предупредил подписчиков, что мошенники публикуют контент от её имени, и призвал не переходить по сомнительным ссылкам. Сейчас семья пытается восстановить доступ к аккаунту и передала данные следствию.