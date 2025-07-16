Аккаунт арестованной блогерши Митрошиной взломали и выложили пост с розыгрышем
Instagram* Александры Митрошиной взломали мошенники, выложив пост с розыгрышем
Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
В Instagram* блогерши Александры Митрошиной появился новый пост с анонсом «раздачи». Однако девушка находится под домашним арестом и не имеет доступа к связи.
«У меня для вас суперновость, которой я просто не могу не поделиться! Последние недели я работала над этим проектом почти без остановки — продумывала детали, консультировалась с экспертами, и, конечно же, всё это время думала о вас», — говорится в публикации.
Пост поддержали поклонники и знаменитости, однако в Сети предположили, что аккаунт взломан. Муж Митрошиной, коуч Тимур Кошкаров подтвердил эту информацию, заявив, что его жена не имеет возможности вести соцсети из-за судебных ограничений.
В своём блоге он предупредил подписчиков, что мошенники публикуют контент от её имени, и призвал не переходить по сомнительным ссылкам. Сейчас семья пытается восстановить доступ к аккаунту и передала данные следствию.
Напомним, Александра Митрошина была задержана в Сочи в начале марта после возвращения из Дубая. Её обвиняют в легализации 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. Блогерша винит в своих бедах продюсера Нелли Оганесян. Недавно московский суд оставил в силе решение о продлении её домашнего ареста.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.