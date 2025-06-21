Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогерше Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег. Как сообщает ТАСС, инстанция удовлетворила ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Митрошина обвиняется по части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ за легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путем. Она была задержана на территории Краснодарского края и доставлена в Москву для дальнейшего разбирательства.

Изначально против блогерши также было возбуждено дело о неуплате налогов, однако оно было прекращено после частичного погашения задолженности.