Втянули в нелегальный бизнес: Митрошина свалила всю вину на продюсера Оганесян
Митрошина обвинила в своих проблемах с законом продюсера Нелли Оганесян
Продюсер Нелли Оганесян и блогер Александра Митрошина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nelly_armani, alexandramitroshina
Блогерша Александра Митрошина заявила, что во всех её проблемах с законом виновата продюсер Нелли Оганесян. Она утверждает, что была втянута в нелегальный бизнес после того как согласилась на предложение продавать курсы через другие ИП, ради увеличения доходов, сообщает SHOT.
По сведениям телеграм-канала, Александра познакомилась с продюсером блогеров Нелли Оганесян примерно в 2019 году. После этого девушка стала часто появляться в её сторис в соцсетях. В мае 2020-го Оганесян сделала прогрев перед запуском курса Митрошиной, на прогреве Нелли Армани заработала 10 млн рублей, по словам самой же блогерши. Однако средства поступали на счета участников «команды», включая Нелли Оганесян, в то время как Митрошина, по её заявлениям, ничего не получала на свои счета. Следует отметить, что Оганесян была наёмным сотрудником Митрошиной и получала часть оплаты за выполнение своих обязанностей, что касалось продаж курсов. За курс «Инсталогии» блогерша заработала в третьем и четвёртом кварталах 2020 года около 135 миллионов рублей, что подтверждает успех и популярность образовательно-экспертных курсов, которые предлагались в это время.
Митрошина сотрудничала с Нелли Оганесян вплоть до 2022 года. Когда начались проверки в отношении блогерши, её команда попыталась наладить сотрудничество с юристами Нелли Армани. Однако выяснилось, что у продюсера блогеров нет отдельной команды, и все вопросы правовой защиты решаются с помощью её отца. В условиях растущего давления со стороны следственных органов Митрошина заявила о готовности давать показания и сотрудничать со следствием, что может говорить о её желании разрешить складывающуюся ситуацию и защитить свои интересы.
Напомним, Александра Митрошина была задержана 7 марта в Сочи по возвращению из Дубая. Ей предъявлены обвинения в отмыве средств на сумму 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Защита направила ходатайство о переводе её под домашний арест и заявила, что Митрошина не является угрозой для общества. Эту меру пресечения поддержали и в прокуратуре, а вот суд затребовал заключение в СИЗО. Сегодня стало известно, что её всё же отправили под домашний арест до 24 апреля.