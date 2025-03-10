Втянули в нелегальный бизнес: Митрошина свалила всю вину на продюсера Оганесян

Блогерша Александра Митрошина заявила, что во всех её проблемах с законом виновата продюсер Нелли Оганесян. Она утверждает, что была втянута в нелегальный бизнес после того как согласилась на предложение продавать курсы через другие ИП, ради увеличения доходов, сообщает SHOT .

По сведениям телеграм-канала, Александра познакомилась с продюсером блогеров Нелли Оганесян примерно в 2019 году. После этого девушка стала часто появляться в её сторис в соцсетях. В мае 2020-го Оганесян сделала прогрев перед запуском курса Митрошиной, на прогреве Нелли Армани заработала 10 млн рублей, по словам самой же блогерши. Однако средства поступали на счета участников «команды», включая Нелли Оганесян, в то время как Митрошина, по её заявлениям, ничего не получала на свои счета. Следует отметить, что Оганесян была наёмным сотрудником Митрошиной и получала часть оплаты за выполнение своих обязанностей, что касалось продаж курсов. За курс «Инсталогии» блогерша заработала в третьем и четвёртом кварталах 2020 года около 135 миллионов рублей, что подтверждает успех и популярность образовательно-экспертных курсов, которые предлагались в это время.