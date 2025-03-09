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Регион
9 марта, 07:59

Защита Митрошиной просит отправить её под домашний арест

Защита блогера Александры Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денежных средств, намерена обратиться в суд с просьбой о назначении ей домашнего ареста вместо содержания под стражей. Адвокат Михаил Мушаилов сообщил ТАСС, что его подзащитная полностью признала свою вину и готова к сотрудничеству со следствием.

Он отметил, что она не представляет общественной опасности, поэтому защита будет настаивать на более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста.

Меру пресечения блогерше Митрошиной изберут в понедельник
Меру пресечения блогерше Митрошиной изберут в понедельник

Напомним, что Александру Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через покупку имущества в Москве. Перед задержанием блогер пошутила на тему неуплаты налогов. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Она полностью признала вину.

Обложка ©

Александра Митрошина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Оксана Попова
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