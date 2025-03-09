Защита Митрошиной просит отправить её под домашний арест

Защита блогера Александры Митрошиной, которая обвиняется в отмывании денежных средств, намерена обратиться в суд с просьбой о назначении ей домашнего ареста вместо содержания под стражей. Адвокат Михаил Мушаилов сообщил ТАСС, что его подзащитная полностью признала свою вину и готова к сотрудничеству со следствием.