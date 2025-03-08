Блогерше Митрошиной предъявлено обвинение, она полностью признала свою вину
СК РФ: Блогер Александра Митрошина признала вину в полном объёме
Александра Митрошина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina
Блогеру Александре Митрошиной было предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объёме, сообщает столичное управление Следственного комитета России.
«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объёме», — говорится в сообщении.
В понедельник, 10 марта, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении блогера меры пресечения.
Ранее Александру Митрошину доставили в Следственный комитет, чтобы провести следственные действия. Напомним, что блогера задержали 7 марта в Сочи. По предварительным данным, звезда «отмыла» более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Вернуться в Россию Митрошину убедил её новый парень Тимур Кошкаров. Он принял решение уволить всю команду блогера и убедил её вернуться в РФ, заверяя, что это абсолютно безопасно.