Блогерше Митрошиной предъявлено обвинение, она полностью признала свою вину

Блогеру Александре Митрошиной было предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объёме, сообщает столичное управление Следственного комитета России.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объёме», — говорится в сообщении.