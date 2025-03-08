Меру пресечения блогерше Митрошиной изберут в понедельник
Суд изберёт меру пресечения блогерше Александре Митрошиной уже в грядущий понедельник. Об этом доложили в ГСУ СК РФ по Москве.
«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения», — говорится в сообщении.
Напомним, что Александру Митрошину задержали 7 марта в Краснодарском крае. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через покупку имущества в Москве. Перед задержанием блогер пошутила на тему неуплаты налогов. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. Она полностью признала вину.
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