Суд избрал меру пресечения блогерше Митрошиной

Блогершу Александру Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Чертановского районного суда Москвы.

Митрошина в зале суда. Видео © Life.ru

«Суд постановил отказать следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и назначить Митрошиной домашний арест на срок до 24 апреля», — заявил судья.

Теперь «матери бложьей» запрещено общаться со свидетелями и родственниками, а также пользоваться Интернетом. По телефону она может звонить только в экстренные службы. Во время оглашения меры пресечения Митрошина улыбалась и махала близким.