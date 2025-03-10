Суд избрал меру пресечения блогерше Митрошиной
Блогера Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля
Блогершу Александру Митрошину отправили под домашний арест до 24 апреля. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Чертановского районного суда Москвы.
Митрошина в зале суда. Видео © Life.ru
«Суд постановил отказать следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и назначить Митрошиной домашний арест на срок до 24 апреля», — заявил судья.
Теперь «матери бложьей» запрещено общаться со свидетелями и родственниками, а также пользоваться Интернетом. По телефону она может звонить только в экстренные службы. Во время оглашения меры пресечения Митрошина улыбалась и махала близким.
Напоминаем, что блогершу задержали 7 марта в Сочи по прибытии из Дубая (ОАЭ). Её обвиняют в отмывании свыше 127 миллионов рублей через покупку недвижимости в Москве. Защитники Митрошиной ранее подали ходатайство о переводе её под домашний арест, утверждая, что она не представляет опасности для общества. За домашний арест выступала и прокуратура. СК же требовал СИЗО для Митрошиной.
Life.ru