«Была недоимка налогов»: Митрошина на суде признала вину и попыталась оправдаться
Блогерша Александра Митрошина на суде признала свою вину
Александра Митрошина в ходе заседания суда признала свою вину. По её словам, оно не осознавала, что приобретение жилья означает легализацию денежных средств. Блогерша попросила назначить ей домашний арест и сообщила, что будет проживать в квартире отца своего супруга, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.
«Я признаю свою вину, свои ошибки, но я не собираюсь препятствовать следствию и процессу. Была недоимка налогов, но я всё закрыла и больше подобного не допускала», — сказала она.
Напоминаем, что блогерша была задержана 7 марта в Краснодарском крае. Её обвиняют в отмывании свыше 127 миллионов рублей через покупку недвижимости в Москве. Защитники Митрошиной ранее подали ходатайство о переводе её под домашний арест, утверждая, что она не представляет опасности для общества. Следственные органы требуют арестовать блогершу до 24 апреля, но прокуратура в суде выступила против её содержания под стражей, поскольку она признала свою вину.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina