«Была недоимка налогов»: Митрошина на суде признала вину и попыталась оправдаться

Александра Митрошина в ходе заседания суда признала свою вину. По её словам, оно не осознавала, что приобретение жилья означает легализацию денежных средств. Блогерша попросила назначить ей домашний арест и сообщила, что будет проживать в квартире отца своего супруга, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

«Я признаю свою вину, свои ошибки, но я не собираюсь препятствовать следствию и процессу. Была недоимка налогов, но я всё закрыла и больше подобного не допускала», — сказала она.