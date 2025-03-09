Стало известно, сколько блогерша Митрошина подняла на курсах

Стало известно, сколько блогерша Александра Митрошина получила за конференцию «InstaПрожектор» и курсы по продвижению для блогеров-предпринимателей «Инсталогия». По данным «Рен-ТВ», она заработала 135 миллионов рублей чистого дохода.