Стало известно, сколько блогерша Митрошина подняла на курсах
«Рен-ТВ»: Блогер Митрошина получила 135 миллионов рублей за курсы «Инсталогия»
Стало известно, сколько блогерша Александра Митрошина получила за конференцию «InstaПрожектор» и курсы по продвижению для блогеров-предпринимателей «Инсталогия». По данным «Рен-ТВ», она заработала 135 миллионов рублей чистого дохода.
Часть суммы поступала на расчётный счёт её партнёра Двуреченского П.А. В ходе допроса Митрошина заявила, что прибыль от проектов делилась пополам.
Ранее защита блогера попросила отправить её под домашний арест. По словам защиты, Митрошина не представляет общественной опасности. Напомним, что Александру задержали 7 марта в Краснодарском крае. Девушку обвиняют в «отмывании» более 127 миллионов рублей через покупку имущества в Москве. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Она полностью признала вину.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina