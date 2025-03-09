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9 марта, 11:13

Стало известно, сколько блогерша Митрошина подняла на курсах

«Рен-ТВ»: Блогер Митрошина получила 135 миллионов рублей за курсы «Инсталогия»

Стало известно, сколько блогерша Александра Митрошина получила за конференцию «InstaПрожектор» и курсы по продвижению для блогеров-предпринимателей «Инсталогия». По данным «Рен-ТВ», она заработала 135 миллионов рублей чистого дохода.

Часть суммы поступала на расчётный счёт её партнёра Двуреченского П.А. В ходе допроса Митрошина заявила, что прибыль от проектов делилась пополам.

Меру пресечения блогерше Митрошиной изберут в понедельник
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Ранее защита блогера попросила отправить её под домашний арест. По словам защиты, Митрошина не представляет общественной опасности. Напомним, что Александру задержали 7 марта в Краснодарском крае. Девушку обвиняют в «отмывании» более 127 миллионов рублей через покупку имущества в Москве. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Она полностью признала вину.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexandramitroshina

Алена Пенчугина
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