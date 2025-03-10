Следствие просит арестовать блогершу Митрошину до 24 апреля, прокуратура против

Следствие просит арестовать блогершу Александру Митрошину до 24 апреля, подозреваемая проходит по делу о легализации денег, приобретённых преступным путём. Как сообщил с места корреспондент Life.ru, в ближайшее время Чертановский районный суд Москвы изберёт подозреваемой меру пресечения.

Как установило следствие, блогерша скрывалась от следствия, долгое время проживая в Дубае. В розыск Митрошину объявили 3 марта, уголовное дело открыли 7 марта, тогда же Митрошину задержали в Краснодарском крае. Однако прокуратура в суде выступила против отправки в СИЗО, так как блогерша свою вину признала. Предлагается, отправить её под домашний арест.