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Регион
10 марта, 08:47

Следствие просит арестовать блогершу Митрошину до 24 апреля, прокуратура против

Александра Митрошина в суде. Обложка © Life.ru

Александра Митрошина в суде. Обложка © Life.ru

Следствие просит арестовать блогершу Александру Митрошину до 24 апреля, подозреваемая проходит по делу о легализации денег, приобретённых преступным путём. Как сообщил с места корреспондент Life.ru, в ближайшее время Чертановский районный суд Москвы изберёт подозреваемой меру пресечения.

Как установило следствие, блогерша скрывалась от следствия, долгое время проживая в Дубае. В розыск Митрошину объявили 3 марта, уголовное дело открыли 7 марта, тогда же Митрошину задержали в Краснодарском крае. Однако прокуратура в суде выступила против отправки в СИЗО, так как блогерша свою вину признала. Предлагается, отправить её под домашний арест.

Стало известно, сколько блогерша Митрошина подняла на курсах
Стало известно, сколько блогерша Митрошина подняла на курсах

Напомним, что блогершу задержали 7 марта в Краснодарском крае. Её обвиняют в отмывании более 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Представители защиты Митрошиной ранее обратились с просьбой отправить её под домашний арест, утверждая, что девушка не составляет угрозы для общества.

Татьяна Миссуми
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