Адвокат Митрошиной опроверг новую налоговую задолженность блогера
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Адвокат Александры Митрошиной опроверг сообщения о новой налоговой задолженности блогерши. По словам Михаила Мушаилова, сведения о долге в 184 миллиона рублей не соответствуют действительности.
«Эта информация недействительна. Даже СКР опроверг», — цитирует адвоката «Газета.ru».
Напомним, Александра Митрошина была задержана в Сочи в начале марта после возвращения из Дубая. Её обвиняют в легализации 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. Чертановский суд Москвы в апреле продлил ей домашний арест на два месяца — до 24 июня. Сегодня сообщалось о новом долге Митрошиной перед ФНС.