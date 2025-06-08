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8 июня, 18:42

Адвокат Митрошиной опроверг новую налоговую задолженность блогера

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Адвокат Александры Митрошиной опроверг сообщения о новой налоговой задолженности блогерши. По словам Михаила Мушаилова, сведения о долге в 184 миллиона рублей не соответствуют действительности.

«Эта информация недействительна. Даже СКР опроверг», — цитирует адвоката «Газета.ru».

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Напомним, Александра Митрошина была задержана в Сочи в начале марта после возвращения из Дубая. Её обвиняют в легализации 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. Чертановский суд Москвы в апреле продлил ей домашний арест на два месяца — до 24 июня. Сегодня сообщалось о новом долге Митрошиной перед ФНС.

Анастасия Никонорова
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