У блогерши Митрошиной нашли новый огромный долг перед ФНС

У блогерши Александры Митрошиной, находящейся под домашним арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выявлен новый долг перед ФНС в размере почти 184 миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

По данным, актуальным на 8 июня 2025 года, задолженность Митрошиной составляет 183 724 000 рублей. Ранее сообщалось об отсутствии долгов, что подтверждал адвокатом блогера. Однако, согласно последним данным, ситуация изменилась.