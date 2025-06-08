У блогерши Митрошиной нашли новый огромный долг перед ФНС
«Постньюс»: Блогер Александра Митрошина задолжала ФНС 183 млн рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina
У блогерши Александры Митрошиной, находящейся под домашним арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выявлен новый долг перед ФНС в размере почти 184 миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным, актуальным на 8 июня 2025 года, задолженность Митрошиной составляет 183 724 000 рублей. Ранее сообщалось об отсутствии долгов, что подтверждал адвокатом блогера. Однако, согласно последним данным, ситуация изменилась.
Митрошина находится под домашним арестом с 10 марта 2025 года, ей запрещено общение с родственниками, использование интернета и средств связи. Новые финансовые обстоятельства добавляют сложностей в и без того непростую ситуацию.
Напомним, что Александра Митрошина была задержана в начале марта в Сочи по возвращению из Дубая. Ей предъявлены обвинения в отмывании 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Чертановский районный суд Москвы в конце апреля на два месяца продлил срок домашнего ареста блогерши.