Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 10:04

У блогерши Митрошиной нашли новый огромный долг перед ФНС

«Постньюс»: Блогер Александра Митрошина задолжала ФНС 183 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandramitroshina

У блогерши Александры Митрошиной, находящейся под домашним арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, выявлен новый долг перед ФНС в размере почти 184 миллионов рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

По данным, актуальным на 8 июня 2025 года, задолженность Митрошиной составляет 183 724 000 рублей. Ранее сообщалось об отсутствии долгов, что подтверждал адвокатом блогера. Однако, согласно последним данным, ситуация изменилась.

Митрошина находится под домашним арестом с 10 марта 2025 года, ей запрещено общение с родственниками, использование интернета и средств связи. Новые финансовые обстоятельства добавляют сложностей в и без того непростую ситуацию.

«Есть все шансы»: Блогерше Митрошиной предрекли судьбу Блиновской
«Есть все шансы»: Блогерше Митрошиной предрекли судьбу Блиновской

Напомним, что Александра Митрошина была задержана в начале марта в Сочи по возвращению из Дубая. Ей предъявлены обвинения в отмывании 127 миллионов рублей через приобретение недвижимости в Москве. Чертановский районный суд Москвы в конце апреля на два месяца продлил срок домашнего ареста блогерши.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александра Митрошина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar