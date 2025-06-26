Долг блогерши Александры Митрошиной перевалил за 200 миллионов рублей

Финансовые обязательства блогера Александры Митрошиной перед налоговой службой вновь возросли, перешагнув отметку в 200 миллионов рублей. По данным «Постньюс», общая сумма её долгов достигла 201 миллиона 173 тысяч рублей.

Это на 17,5 миллиона рублей больше, чем в начале июня, когда задолженность составляла 183 миллиона 724 тысячи рублей. Причины столь резкого увеличения пока не разглашаются.