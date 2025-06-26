Долг блогерши Александры Митрошиной перевалил за 200 миллионов рублей
«Постньюс»: Блогерша Митрошина должна ФНС 201 миллион рублей
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Финансовые обязательства блогера Александры Митрошиной перед налоговой службой вновь возросли, перешагнув отметку в 200 миллионов рублей. По данным «Постньюс», общая сумма её долгов достигла 201 миллиона 173 тысяч рублей.
Это на 17,5 миллиона рублей больше, чем в начале июня, когда задолженность составляла 183 миллиона 724 тысячи рублей. Причины столь резкого увеличения пока не разглашаются.
В настоящее время блогеру запрещено контактировать со свидетелями и прочими участниками судебного процесса, за исключением ближайших родственников. Также ей запретили использовать интернет и любые средства связи.
Напомним, Александра Митрошина была задержана в Сочи в начале марта после возвращения из Дубая. Её обвиняют в легализации 127 млн рублей через покупку недвижимости в Москве. При этом девушка обвиняет во своих проблемах продюсера Нелли Оганесян. Недавно суд Москвы решил продлить блогерше срок домашнего ареста.