Митяй Буханкин из «Сватов» задолжал российской налоговой более 600 тысяч рублей

Заслуженный артист России Николай Добрынин задолжал налоговой 660 тысяч рублей, утверждает телеграм-канал SHOT. 61-летний актёр, полюбившийся многим зрителям по роли Митяя Буханкина в сериале «Сваты», сейчас живёт и работает в Москве.

В столице Добрынин, предварительно, владеет только скромной квартирой площадью около 50 квадратных метров в районе Покровское-Стрешнево. Стоит такая около 14 миллионов рублей. В одном из интервью артист рассказывал, что покупал участок на Украине, но дом построить не успел. Девять лет назад Киев ввёл санкции против актёра за посещение Крыма.

Николай Добрынин родился в Таганроге Ростовской области. Окончил актёрский факультет ГИТИСа, служил в театре «Сатирикон», студии Аллы Сигаловой и театре Романа Виктюка. Известен по ролям в сериалах «Сваты», «Молодёжка», «Маргарита Назарова», «Одну тебя люблю». Его единоутробный брат — народный артист России, оперный певец, солист Большого театра Александр Науменко. Первая жена — журналистка Ксения Ларина, дочь дипломата и радиоведущего Андрея Баршева, вторая супруга — актриса Анна Терехова, дочь народной артистки России Маргариты Тереховой. Сейчас Добрынин женат на Екатерине Комиссаровой, работающей помощницей режиссёра в театре Виктюка.