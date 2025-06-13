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13 июня, 12:32

Добронравов заявил, что не стал бы сниматься в продолжении «Сватов»

Фёдор Добронравов. Обложка © Кадр из сериала «Сваты», режиссер Юрий Морозов, сценаристы Владимир Зеленский, Андрей Яковлев / Kinopoisk

Фёдор Добронравов. Обложка © Кадр из сериала «Сваты», режиссер Юрий Морозов, сценаристы Владимир Зеленский, Андрей Яковлев / Kinopoisk

Актёр Фёдор Добронравов, который запомнился многим зрителям благодаря сериалу «Сваты», высказался о продолжении кинопроекта. По словам артиста, за семь сезонов они с коллегами смогли передать фанатам множество положительных эмоций и научили ценить близких. Поэтому, по его мнению, в дальнейших съёмках нет необходимости.

«Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать», — заявил Добронравов журналисту NEWS.ru.
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В прошлом году здоровье актера Фёдора Добронравова серьёзно пошатнулось, из-за чего он был вынужден отменить все запланированные выступления до конца 2024 года. Сообщалось, что 62-летнему артисту потребовалась длительная реабилитация после перенесённой сложной операции. Агент Добронравова отказалась комментировать ситуацию с отменой спектаклей.

Алиса Хуссаин
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