Добронравов заявил, что не стал бы сниматься в продолжении «Сватов»
Фёдор Добронравов. Обложка © Кадр из сериала «Сваты», режиссер Юрий Морозов, сценаристы Владимир Зеленский, Андрей Яковлев / Kinopoisk
Актёр Фёдор Добронравов, который запомнился многим зрителям благодаря сериалу «Сваты», высказался о продолжении кинопроекта. По словам артиста, за семь сезонов они с коллегами смогли передать фанатам множество положительных эмоций и научили ценить близких. Поэтому, по его мнению, в дальнейших съёмках нет необходимости.
«Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже состарились, надо останавливаться. Не надо вечно что-то делать, снимать», — заявил Добронравов журналисту NEWS.ru.
В прошлом году здоровье актера Фёдора Добронравова серьёзно пошатнулось, из-за чего он был вынужден отменить все запланированные выступления до конца 2024 года. Сообщалось, что 62-летнему артисту потребовалась длительная реабилитация после перенесённой сложной операции. Агент Добронравова отказалась комментировать ситуацию с отменой спектаклей.