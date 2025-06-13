Добронравов заявил, что не стал бы сниматься в продолжении «Сватов»

Актёр Фёдор Добронравов, который запомнился многим зрителям благодаря сериалу «Сваты», высказался о продолжении кинопроекта. По словам артиста, за семь сезонов они с коллегами смогли передать фанатам множество положительных эмоций и научили ценить близких. Поэтому, по его мнению, в дальнейших съёмках нет необходимости.