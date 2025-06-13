«Второго Чайковского не будет»: Ярушин предупредил об исчезновении великих композиторов из-за ИИ
Актёр Ярушин: Вторых Чайковских не будет, если за музыку возьмётся нейросеть
Актёр Стас Ярушин. Обложка © VK / Станислав Ярушин
Телеведущий и актёр Станислав Ярушин выразил опасения, что массовое использование искусственного интеллекта в создании музыки может привести к исчезновению уникальных композиторов уровня Чайковского. В эфире радио Sputnik он подчеркнул, что современные хиты из музыкальных чартов, которые ИИ способен генерировать десятками в неделю, не идут ни в какое сравнение с авторскими произведениями.
Он отметил, что настоящие музыканты месяцами работают над композициями, продумывая форму, гармонию и смысловые переходы, создавая по-настоящему глубокие и оригинальные работы. По его словам, такая музыка не соберёт миллионы прослушиваний, но найдёт своего ценителя.
«Если люди, которые думают над музыкой, будут писать её с помощью ИИ, то не будет у нас никаких вторых Чайковских… Такие песни, как сейчас в чартах, можно выпускать по 10 в неделю. А ты сидишь два месяца над одной — думаешь о форме, бридже, гармонии... и её не послушают 250 миллионов, всё равно её услышат только мудрые ребята, но кому надо, тот услышит», — сказал музыкант.
А ранее россиянам объяснили, сможет ли искусственный интеллект заменить работников IT-сферы. Эксперты полагают, что в ближайшее время сокращения программистов в России маловероятны, поскольку спрос на этих специалистов сохраняется на высоком уровне.