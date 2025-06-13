Киберэксперт предупредил о росте числа дипфейков в России

Россия столкнулась с трёхкратным ростом дипфейковых атак на региональных чиновников. Об этом RT заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«В первом квартале 2025 года было зафиксировано 61 уникальный дипфейк и 2,3 тысячи их копий, что составляет 67% от общего числа за 2024 год и в 2,6 раза превышает показатели 2023 года», — рассказал эксперт.

Бедеров отметил, что развитию политических дипфейков способствуют совершенствование ИИ-технологий и низкий уровень медиаграмотности среди населения. Он также подчеркнул, что чаще всего мишенями для подобных фальсификаций становятся губернаторы.

По его словам, дипфейки распространяются быстрее, чем их успевают опровергать, поскольку жители регионов склонны больше доверять контенту с участием местных руководителей. Среди ключевых признаков подделок эксперт выделил неестественные артефакты в видео, монотонную аудиодорожку и отсутствие официальных подтверждений информации.

Бедеров добавил, что технологии создания дипфейков продолжают совершенствоваться, что значительно усложняет их распознавание. Он отметил, что совокупный ущерб от киберпреступлений с использованием искусственного интеллекта в 2024 году достиг 116 миллиардов рублей.