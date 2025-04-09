Дипфейки захватывают Интернет взрывными темпами, эксперты бьют тревогу

Эксперты Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) зафиксировали значительный рост числа дипфейков в Интернете. Согласно их данным, только за первые три месяца 2025 года в России был обнаружен 61 уникальный дипфейк и более 2,3 тысячи их копий, что в 2,6 раза превышает показатели всего 2023 года.

Основная часть выявленных дипфейков (89%) касается политики, деятельности силовых структур и вопросов государственной безопасности, говорится в докладе. При этом отмечается увеличение на 11% объёма недостоверной информации по социально-экономическим вопросам по сравнению с предыдущим годом. Также наблюдается рост региональных фейков: их доля увеличилась с 49% в 2023 году до 53% в 2024 году.

Для противодействия распространению ложной информации GFCN запустила официальный сайт. На сегодняшний день к ассоциации присоединились более 30 журналистов-расследователей из 30 стран, включая Австралию, Бразилию, страны Европы, Азии и Африки.